Parteitag der US-Demokraten beginnt

Washington/Chicago - Die US-Demokraten kommen am Montag zu ihrem Parteitag in Chicago zusammen. Das viertägige Treffen dürfte die Partei vor allem nutzen, um ihre Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und deren Vize Tim Walz zu zelebrieren und ihnen Schwung für den weiteren Wahlkampf zu verleihen. Am ersten Tag des Parteikongresses war unter anderem eine Rede von Amtsinhaber Joe Biden geplant, der Ende Juli nach wochenlangem Druck aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen war.

Selenskyj: Ukraine will Pufferzone in Russland schaffen

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erstmals ein konkretes Ziel für den Vorstoß seiner Truppen in der westrussischen Region Kursk genannt. "Die Schaffung einer Pufferzone auf dem Territorium des Aggressors", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Angesichts der schweren Kämpfe dort sowie im Osten der Ukraine bat er die westlichen Partner um schnellen Nachschub an Waffen und Munition.

US-Außenminister Blinken trifft Netanyahu zu Gaza-Gesprächen

Tel Aviv - Im Rahmen der Anstrengungen für eine Gaza-Waffenruhe trifft US-Außenminister Antony Blinken am Montag (10.00 Uhr MESZ) den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu. USA, Ägypten und Katar bemühen sich intensiv um einen Durchbruch bei Verhandlungen über eine Freilassung israelischer Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge. Blinken traf am Sonntagabend in Tel Aviv ein. Nach Gesprächen mit der israelischen Staatsspitze wurde er am Dienstag in Ägypten erwartet.

Hamas lehnt Vorschläge der letzten Gaza-Verhandlungsrunde ab

Doha - Die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen lehnt die Vorschläge der letzten Runde der indirekten Verhandlungen mit Israel über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ab. "Nachdem wir von den Vermittlern hörten, was bei der letzten Gesprächsrunde in Doha erörtert wurde, sind wir ein weiteres Mal davon überzeugt, dass (Israels Ministerpräsident Benjamin) Netanyahu einer Einigung weiterhin Hindernisse in den Weg legt", heißt es in einer Erklärung der islamistischen Organisation.

Weiteres Aufräumen und erneute Unwetter in Niederösterreich

Hollabrunn/Neunkirchen/Amstetten - Nach Unwettern in Niederösterreich ist am Sonntag das Aufräumen weitergegangen, ab dem Nachmittag sind Gewitter mit Sturm, Starkregen und teilweise Hagel über das Land gezogen und haben für neue Einsätze gesorgt. Betroffen waren u.a. der Raum St. Pölten, das Wald- und Weinviertel. Überflutungen gab es auch wieder in Hollabrunn - die Stadt gilt seit Samstag als Katastrophengebiet. Die Helfer führten Auspumparbeiten durch, beseitigten umgefallene Bäume und reinigten Straßen.

Harris bezeichnet Trump indirekt als Feigling

Harrisburg (Pennsylvania) - Die Kandidatin der Demokraten bei der US-Präsidentenwahl, Kamala Harris, hat ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump indirekt einen Feigling genannt. Bei einem Wahlkampfauftritt in Rochester im Swing-State Pennsylvania sagte sie am Sonntag vor Hunderten Anhängern, ohne dabei Trump namentlich zu erwähnen: "Jeder, der andere Menschen niedermacht, ist ein Feigling." Trump hatte Harris am Samstag in Pennsylvania als "Radikale" und "Verrückte" bezeichnet.

