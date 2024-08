US-Außenminister Blinken in Israel zu Gaza-Gesprächen

Tel Aviv - Im Rahmen der Anstrengungen für eine Gaza-Waffenruhe trifft US-Außenminister Antony Blinken am Montag den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und Präsident Yitzhak Herzog. Dies sei ein "entscheidender Moment" in den Waffenstillstandsgesprächen, sagte Blinken vor den Treffen. Er bezeichnete den Vorstoß Washingtons um eine Einigung zwischen Israel und der Hamas als "wahrscheinlich die beste, vielleicht die letzte Gelegenheit", auch die Geiseln nach Hause zu bringen.

Nehammer propagiert auf neuer Tour Stabilität

Wien - ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer ist im intensiver werdenden Wahlkampf wieder auf Achse. Er ist am Montag zu einer neuen Tour aufgebrochen, die unter dem Motto "Stabilität für Österreich" steht. Der Start erfolgte standesgemäß vor der türkisen Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse. Besucht werden in den nächsten zwei Wochen alle Bundesländer, wobei Wien und Niederösterreich den Auftakt machen.

Siebenjähriger nach Straßenbahnunfall in Graz gestorben

Graz - Ein siebenjähriger Bub, der vor knapp zwei Wochen in Graz unter eine Straßenbahn geraten war, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das Kind war am Abend des 7. August in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße nahe einer Haltestelle über die Gleise gelaufen und von einer Bim überrollt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, ist der Bub am Freitag im LKH Graz gestorben.

voestalpine investiert 70 Mio. Euro in Indiana

Wien/Linz - Der Linzer Stahlkonzern voestalpine verdoppelt seine Produktionskapazität in Indiana. Die Metal Forming Division habe kürzlich neue langfristige Verträge mit zwei internationalen Lkw-Herstellern für den nordamerikanischen Markt abgeschlossen. Dafür würden die Kapazitäten am Standort Jeffersonville um 15.000 Quadratmeter erweitert, gab die Voest am Montag bekannt. Kostenpunkt: 70 Mio. Euro (78 Mio. Dollar). Die Produktion soll 2026 mit 110 zusätzlichen Arbeitsplätzen starten.

Ukrainische Armee rückt in Kursk angeblich weiter vor

Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Truppen haben bei ihrem Vordringen im russischen Gebiet Kursk laut Beobachtern weitere Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Der ukrainische Militärblog DeepState schrieb auf seiner Frontkarte die Orte Snagost und Apanassowka der ukrainischen Seite zu. Bei Olgowka seien die ukrainischen Truppen vorgerückt, hieß es. Diese Dörfer liegen am westlichen Rand der Zone, die das ukrainische Militär bei seiner Offensive über die Grenze seit dem 6. August erobert hat.

Aufräumarbeiten nach erneutem Unwetter im Bezirk Hollabrunn

Hollabrunn/St. Pölten - Nach einem erneuten Unwetter am Sonntagabend im Bezirk Hollabrunn sind am Montag die Aufräumarbeiten fortgesetzt worden. Fünf Feuerwehren standen im Einsatz, davon drei in der Bezirksstadt, hieß es vom Bezirkskommando. Erwartet wurde, dass die Arbeiten in den Vormittagsstunden abgeschlossen werden können. Insgesamt waren am vergangenen Wochenende in Niederösterreich rund 160 Feuerwehren mit knapp 1.500 Mitgliedern im Einsatz, sagte Sprecher Klaus Stebal vom Landeskommando.

Caritas-Schulstartaktion für einkommensschwache Familien

Wien - In Wien beginnt in zwei Wochen das neue Schuljahr. Während sich die Kinder auf neue Schulutensilien freuen, bereitet dies vielen Eltern finanzielle Sorgen. Die Caritas unterstützt mit ihrer am Montag gestarteten Schulstartaktion jedes Jahr einkommensschwache Familien durch den vergünstigten Verkauf von Schulmaterialien in den carlas und mit dem Angebot von Lerncaf�s. Insgesamt sind in Österreich rund 376.000 Kinder und Jugendliche von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Steirer kam bei Alpinunfall im Salzburger Lungau ums Leben

Tamsweg - Ein Bergsteiger aus der Steiermark ist am Sonntag bei einem Alpinunfall in den Schladminger Tauern ums Leben gekommen. Der 50-Jährige wurde am Sonntagabend als vermisst gemeldet, die Bergrettung Tamsweg (Lungau) startete noch in der Nacht eine Suchaktion am Kasereck (2.740 Meter), an der sich zwölf Bergretter, ein Rettungshubschrauber-Team und ein Polizeihelikopter beteiligten. Am Montag fanden die Helfer den toten Steirer, teilte die Bergrettung am Montag mit.

