US-Außenminister Blinken in Israel zu Gaza-Gesprächen

Tel Aviv - Im Rahmen der Anstrengungen für eine Gaza-Waffenruhe trifft US-Außenminister Antony Blinken am Montag den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und Präsident Yitzhak Herzog. Dies sei ein "entscheidender Moment" in den Waffenstillstandsgesprächen, sagte Blinken vor den Treffen. Er bezeichnete den Vorstoß Washingtons um eine Einigung zwischen Israel und der Hamas als "wahrscheinlich die beste, vielleicht die letzte Gelegenheit", auch die Geiseln nach Hause zu bringen.

Koalition einigt sich bei Ehealter - Heirat erst ab 18

Wien - Die Regierung hat sich auf die Abschaffung von Ausnahmen beim Ehealter von 18 Jahren sowie eine Ausweitung der Eheverbote auf Verwandte bis zur vierten Seitenlinie geeinigt. Unter anderem wird die Sondergenehmigung gestrichen, die eine Heirat ab 16 erlaubt, wenn die Eltern zustimmen. Außerdem werden Ehen zwischen Cousins und Cousinen bzw. Nichten/Neffen mit Onkeln/Tanten unzulässig.

Siebenjähriger nach Straßenbahnunfall in Graz gestorben

Graz - Ein siebenjähriger Bub, der vor knapp zwei Wochen in Graz unter eine Straßenbahn geraten war, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das Kind war am Abend des 7. August in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße nahe einer Haltestelle über die Gleise gelaufen und von einer Bim überrollt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, ist der Bub am Freitag im LKH Graz gestorben.

Nehammer propagiert auf neuer Tour Stabilität

Wien - ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer ist im intensiver werdenden Wahlkampf wieder auf Achse. Er ist am Montag zu einer neuen Tour aufgebrochen, die unter dem Motto "Stabilität für Österreich" steht. Der Start erfolgte standesgemäß vor der türkisen Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse. Besucht werden in den nächsten zwei Wochen alle Bundesländer, wobei Wien und Niederösterreich den Auftakt machen.

Neuwahl in Bulgarien aufgeschoben - kein Übergangskabinett

Sofia - In Bulgarien ist die für den 20. Oktober angestrebte Neuwahl des Parlaments aufgeschoben worden. Das erklärte Staatschef Rumen Radew. Die Bildung eines Übergangskabinetts, das die Parlamentswahl organisieren sollte, scheiterte überraschend. Radew weigerte sich, das von der designierten Interimsregierungschefin Goriza Grantscharowa-Koscharewa aufgestellte Übergangskabinett per Erlass zu billigen.

voestalpine investiert 70 Mio. Euro in Indiana

Wien/Linz - Der Linzer Stahlkonzern voestalpine verdoppelt seine Produktionskapazität in Indiana. Die Metal Forming Division habe kürzlich neue langfristige Verträge mit zwei internationalen Lkw-Herstellern für den nordamerikanischen Markt abgeschlossen. Dafür würden die Kapazitäten am Standort Jeffersonville um 15.000 Quadratmeter erweitert, gab die Voest am Montag bekannt. Kostenpunkt: 70 Mio. Euro (78 Mio. Dollar). Die Produktion soll 2026 mit 110 zusätzlichen Arbeitsplätzen starten.

Caritas-Schulstartaktion für einkommensschwache Familien

Wien - In Wien beginnt in zwei Wochen das neue Schuljahr. Während sich die Kinder auf neue Schulutensilien freuen, bereitet dies vielen Eltern finanzielle Sorgen. Die Caritas unterstützt mit ihrer am Montag gestarteten Schulstartaktion jedes Jahr einkommensschwache Familien durch den vergünstigten Verkauf von Schulmaterialien in den carlas und mit dem Angebot von Lerncaf�s. Insgesamt sind in Österreich rund 376.000 Kinder und Jugendliche von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Wiener Börse am Montagnachmittag mit Zuwächsen

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Montagnachmittag mit klaren Gewinnen tendiert. Kurz nach 14.30 Uhr stand der ATX 0,81 Prozent im Plus bei 3.656,79 Punkten. Mit der Stabilisierung nach dem tiefroten Monatsbeginn überwand der Leitindex nun wieder die 50-Tage-Durchschnittslinie bei 3.629 Einheiten, die als Hinweis auf den mittelfristigen Trend gilt. Auch im europäischen Umfeld ging es etwas hinauf, während die US-Indikatoren einen ruhigen Auftakt an der Wall Street andeuteten.

