US-Außenminister Blinken in Israel zu Gaza-Gesprächen

Tel Aviv - Im Rahmen der Anstrengungen für eine Gaza-Waffenruhe trifft US-Außenminister Antony Blinken am Montag den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und Präsident Yitzhak Herzog. Dies sei ein "entscheidender Moment" in den Waffenstillstandsgesprächen, sagte Blinken vor den Treffen. Er bezeichnete den Vorstoß Washingtons um eine Einigung zwischen Israel und der Hamas als "wahrscheinlich die beste, vielleicht die letzte Gelegenheit", auch die Geiseln nach Hause zu bringen.

Koalition einigt sich bei Ehealter - Heirat erst ab 18

Wien - Die Regierung hat sich auf die Abschaffung von Ausnahmen beim Ehealter von 18 Jahren sowie eine Ausweitung der Eheverbote auf Verwandte bis zur vierten Seitenlinie geeinigt. Unter anderem wird die Sondergenehmigung gestrichen, die eine Heirat ab 16 erlaubt, wenn die Eltern zustimmen. Außerdem werden Ehen zwischen Cousins und Cousinen bzw. Nichten/Neffen mit Onkeln/Tanten unzulässig.

Caritas-Schulstartaktion für einkommensschwache Familien

Wien - In Wien beginnt in zwei Wochen das neue Schuljahr. Während sich die Kinder auf neue Schulutensilien freuen, bereitet dies vielen Eltern finanzielle Sorgen. Die Caritas unterstützt mit ihrer am Montag gestarteten Schulstartaktion jedes Jahr einkommensschwache Familien durch den vergünstigten Verkauf von Schulmaterialien in den carlas und mit dem Angebot von Lerncaf�s. Insgesamt sind in Österreich rund 376.000 Kinder und Jugendliche von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Arlbergstraße wird über Nacht freigegeben

Innsbruck/Bregenz/St. Anton am Arlberg - Die Arlbergpassstraße wird am Montag nach einem Murenabgang am Wochenende während der Nachtstunden für den Verkehr geöffnet. Bis vorerst Freitag wird die B197 nur zwischen 20.00 und 7.00 Uhr befahrbar sein. Untertags bleibt sie für weitere Aufräumarbeiten gesperrt, teilte das Land Tirol am Nachmittag mit. Auf Vorarlberger Seite wurde zuvor ein Provisorium an der unterspülten Stelle errichtet.

Neuwahl in Bulgarien aufgeschoben - kein Übergangskabinett

Sofia - In Bulgarien ist die für den 20. Oktober angestrebte Neuwahl des Parlaments aufgeschoben worden. Das erklärte Staatschef Rumen Radew. Die Bildung eines Übergangskabinetts, das die Parlamentswahl organisieren sollte, scheiterte überraschend. Radew weigerte sich, das von der designierten Interimsregierungschefin Goriza Grantscharowa-Koscharewa aufgestellte Übergangskabinett per Erlass zu billigen.

Mehr Wölfe, aber weniger Nutztierrisse im Vorjahr

Wien - Der Bestand an Wölfen in Österreich hat sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 24 erhöht und lag damit bei 104. Das geht aus dem Statusbericht Wolf 2023 hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Die Anzahl der 2023 nachgewiesenen Wolfsrudel lag bei sechs. Nachweise gab es in allen Bundesländern, nur das Burgenland und Wien waren wolfslos. Die Schwerpunkte der Wolfsvorkommen lagen 2023 in Kärnten und Osttirol sowie im Wald- und Mühlviertel.

