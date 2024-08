US-Außenminister Blinken drängt in Israel auf Gaza-Abkommen

Tel Aviv - US-Außenminister Antony Blinken drängt auf ein Abkommen zur Beendigung des Gazakriegs und zur Beruhigung der explosiven Lage im Nahen Osten. Der jüngste Vorstoß für eine Waffenruhe und eine Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln sei wahrscheinlich die beste und möglicherweise letzte Gelegenheit dafür, sagte Blinken am Montag in Jerusalem. Nach einem Treffen mit Israels Präsidenten Isaac Herzog kam er für drei Stunden mit Regierungschef Benjamin Netanyahu zusammen.

Koalition einigt sich bei Ehealter - Heirat erst ab 18

Wien - Die Regierung hat sich auf die Abschaffung von Ausnahmen beim Ehealter von 18 Jahren sowie eine Ausweitung der Eheverbote auf Verwandte bis zur vierten Seitenlinie geeinigt. Unter anderem wird die Sondergenehmigung gestrichen, die eine Heirat ab 16 erlaubt, wenn die Eltern zustimmen. Außerdem werden Ehen zwischen Cousins und Cousinen bzw. Nichten/Neffen mit Onkeln/Tanten unzulässig.

Gasspeicher voll - "Sollten sicher über Winter kommen"

Wien - Ans Heizen, das oft in Österreich auch mit Gas erfolgt, denken bei der sommerlichen Hitze derzeit wenige. Doch gibt es positive Vorzeichen für die Versorgung in der unweigerlich nahenden kalten Jahreszeit. "Die Speicher sind europaweit gut gefüllt, sodass wir sicher über den Winter kommen sollten", sagt die Leiterin der Gasabteilung in der Regulierungsbehörde E-Control, Carola Millgramm, der Zeitung "Standard" (online). Hierzulande beträgt der Speicherstand gut 90 Prozent.

Caritas-Schulstartaktion für einkommensschwache Familien

Wien - In Wien beginnt in zwei Wochen das neue Schuljahr. Während sich die Kinder auf neue Schulutensilien freuen, bereitet dies vielen Eltern finanzielle Sorgen. Die Caritas unterstützt mit ihrer am Montag gestarteten Schulstartaktion jedes Jahr einkommensschwache Familien durch den vergünstigten Verkauf von Schulmaterialien in den carlas und mit dem Angebot von Lerncaf�s. Insgesamt sind in Österreich rund 376.000 Kinder und Jugendliche von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Arlbergstraße wird über Nacht freigegeben

Innsbruck/Bregenz/St. Anton am Arlberg - Die Arlbergpassstraße wird am Montag nach einem Murenabgang am Wochenende während der Nachtstunden für den Verkehr geöffnet. Bis vorerst Freitag wird die B197 nur zwischen 20.00 und 7.00 Uhr befahrbar sein. Untertags bleibt sie für weitere Aufräumarbeiten gesperrt, teilte das Land Tirol am Nachmittag mit. Auf Vorarlberger Seite wurde zuvor ein Provisorium an der unterspülten Stelle errichtet.

Wirecard-Chefbuchhalter redet eigene Rolle klein

München/Aschheim - Der frühere Chefbuchhalter von Wirecard bestreitet eine maßgebliche Rolle bei den mutmaßlichen Bilanzfälschungen des vor vier Jahren pleitegegangenen deutschen Zahlungsabwicklers mit Führungsetage aus Österreich. "Ich wusste zu keinem Zeitpunkt von den Fälschungen. Ich bin davon ausgegangen, dass es stimmt", bekräftigte Stephan von Erffa am Montag vor dem Landgericht München I. "Wir buchen das, was uns bestätigt wird."

Kreml wirft den USA Befehl für Nord-Stream-Sprengungen vor

Moskau - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den USA vorgeworfen, die Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines vom September 2022 angeordnet zu haben. "Es ist klar, dass der Befehl für einen solchen Anschlag von höchster Stelle kam, wie man so schön sagt, und die höchste Stelle für den Westen ist natürlich Washington", sagte Lawrow der russischen Zeitung "Iswestija" in einem am Montag veröffentlichten Videointerview.

