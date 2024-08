Blinken: Israel akzeptiert US-Vorschlag für Geiselabkommen

Tel Aviv/Washington - Israel hat laut US-Außenminister Antony Blinken den jüngsten von den USA unterstützten Vorschlag über eine Waffenruhe in Gaza akzeptiert. Nun sei es an der Hamas, diesem auch zuzustimmen, sagte Blinken am Montag in Tel Aviv nach einem "konstruktiven" Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Eine Reaktion der radikalen Islamisten lag zunächst nicht vor. Sie hatten das vorgeschlagene Abkommen kritisiert und die Wiederaufnahme von Selbstmordattentaten angekündigt.

Gasspeicher voll - "Sollten sicher über Winter kommen"

Wien - Ans Heizen, das oft in Österreich auch mit Gas erfolgt, denken bei der sommerlichen Hitze derzeit wenige. Doch gibt es positive Vorzeichen für die Versorgung in der unweigerlich nahenden kalten Jahreszeit. "Die Speicher sind europaweit gut gefüllt, sodass wir sicher über den Winter kommen sollten", sagt die Leiterin der Gasabteilung in der Regulierungsbehörde E-Control, Carola Millgramm, der Zeitung "Standard" (online). Hierzulande beträgt der Speicherstand gut 90 Prozent.

Trump postet Bild mit Fake-Unterstützung Taylor Swifts

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat mit gefälschten Bildern um die Stimmen der Fans des Popstars Taylor Swift geworben. Der Ex-Präsident teilte am Sonntag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social unter anderem ein gefälschtes Plakat, auf dem die Sängerin ihre Anhänger dazu aufruft, ihre Stimme für Trump abzugeben. Eine Stellungnahme von Swift oder ihrem Umfeld gibt es noch nicht.

Selenskyj: Kiew kontrolliert 92 Ortschaften in Region Kursk

Kiew (Kyjiw) - Knapp zwei Wochen nach Beginn der Offensive der Ukraine in der russischen Grenzregion Kursk kontrolliert die ukrainische Armee dort nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj inzwischen 92 Ortschaften. "Stand heute kontrollieren unsere Streitkräfte mehr als 1.250 Quadratkilometer feindlichen Gebiets und 92 Ortschaften", sagte Selenskyj am Montag in Kiew. In den vergangenen vier Tagen hat die ukrainische Armee demnach zehn weitere Ortschaften eingenommen.

Nicaraguas autoritäre Regierung löst 1.500 NGOs auf

Managua - In Nicaragua hat die Regierung am Montag 1500 Nichtregierungsorganisationen (NGO) verboten. Die Regierung von Präsident und Ex-Guerillero Daniel Ortega wirft den Gruppierungen Gesetzesverstöße vor. In dem zentralamerikanischen Land gehen Behörden seit Jahren gegen Oppositionelle und die katholische Kirche vor. Die Verbote wurden im Amtsblatt der Regierung veröffentlicht. Demnach fallen Vermögenswerte der betroffenen NGOs an den Staat.

Verdächtiger nach Tötung von Bub in Spanien festgenommen

Madrid - Die Aufsehen erregende Tötung eines Elfjährigen auf einem Fußballplatz in Spanien steht nur einen Tag nach der Tat offenbar vor der Aufklärung. Ein 20-Jähriger sei als mutmaßlicher Täter festgenommen worden, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien unter Berufung auf die zuständigen Behörden. Die Festnahme sei in der Kleinstadt Mocej�n bei Toledo circa 60 Kilometer südwestlich von Madrid erfolgt, hieß es.

Kreml wirft den USA Befehl für Nord-Stream-Sprengungen vor

Moskau - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den USA vorgeworfen, die Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines vom September 2022 angeordnet zu haben. "Es ist klar, dass der Befehl für einen solchen Anschlag von höchster Stelle kam, wie man so schön sagt, und die höchste Stelle für den Westen ist natürlich Washington", sagte Lawrow der russischen Zeitung "Iswestija" in einem am Montag veröffentlichten Videointerview.

