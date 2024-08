Inflation im Juli um 2,9 Prozent über Vorjahr

Wien - Die Teuerung in Österreich bleibt weiter hoch, insbesondere der tägliche Einkauf. Gegenüber dem Juli des Vorjahres stieg die Inflation um 2,9 Prozent, zum Juni 2024 blieb das durchschnittliche Preisniveau unverändert, rechnete am Dienstag die Statistik Austria vor. Erstmals seit Juli 2021 lag die Inflation damit unter drei Prozent. Bei Lebensmitteln habe sich die Teuerung deutlich abgeschwächt, die Wohnkosten hätten sich angeglichen. Preistreiber bleibt die Gastronomie.

Wien erhöht ab 2025 kommunale Gebühren

Wien - Wien erhöht die Tarife für kommunale Dienstleistungen: Ab 2025 werden die Gebühren der Stadt Wien für Wasserversorgung, Abwasser, Abfallentsorgung und Parkscheine angepasst. Das hat das Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) der APA am Dienstag mitgeteilt. Die Anhebung erfolgt gemäß geltendem Valorisierungsgesetz.

Hamas kritisiert Blinkens Aussagen zu Waffenstillstandsplan

Kairo/Chicago - Die radikal-islamische Hamas hat die Äußerungen von US-Außenminister Antony Blinken zu den Waffenstillstandsverhandlungen im Gaza-Konflikt kritisiert. Blinkens Aussage über die Annahme eines aktualisierten Vorschlags durch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu werfe "viele Unklarheiten" auf, sagte der ranghohe Hamas-Vertreter Osama Hamdan der Nachrichtenagentur Reuters. Blinken reist indes vor dem Hintergrund der Verhandlungen am Dienstag nach Ägypten.

Leichen von israelischen Geiseln im Gazastreifen geborgen

Gaza/Jerusalem - Israels Armee hat Medien zufolge die Leichen mehrerer Geiseln im Gazastreifen geborgen. Es handelt sich um sechs Männer, wie es unter Berufung auf die Heimatorte der am 7. Oktober entführten Menschen hieß. Demnach stammten die Männer aus den beiden Kibbutzim Nirim und Nir Oz. Diese gehörten zu jenen, die von der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober 2023 überfallen worden waren.

Bootsunglück vor Palermo: Chef von Morgan Stanely vermisst

Palermo/New York - Die Suche nach sechs Personen nach dem Bootsunglück vor der Küste Palermos geht weiter. Von der Luxusjacht "Bayesian" vermisst werden noch der britische Technologie-Unternehmer Mike Lynch und seine 18-jährige Tochter Hannah. Zu den Vermissten zählen auch der Präsident von Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, sowie der CEO von Lynchs Gesellschaft, Chris Morvillo, und seine Frau Nada, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della sera".

Drei Österreicher im Rennen um Deutschen Buchpreis

Frankfurt/Wien - Drei Österreicher haben heuer die Chance auf den Deutschen Buchpreis: Auf die Longlist der Auszeichnung schafften es am Dienstag Michael Köhlmeier mit "Das Philosophenschiff", Stefanie Sargnagel mit "Iowa" und Max Oravin mit "Toni & Toni". Insgesamt wurden 20 Autorinnen und Autoren in die nächste Runde befördert, davon 13 Frauen und sieben Männer. Die Shortlist mit sechs Romanen wird am 17. September veröffentlicht. Der Gewinner oder die Gewinnerin steht am 14. Oktober fest.

Verstärkte Zutrittskontrollen bei Coldplay-Konzerten in Wien

Wien - Nach den möglichen Anschlagsplänen auf die Taylor-Swift-Konzert-Reihe in Wien wird es beim Coldplay-Konzert im Ernst-Happel-Stadion verstärkte Zutrittskontrollen geben, wie die Polizei am Dienstag bekannt gab. Besucherinnen und Besucher müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen. Mittels Durchsuchungsanordnung der Landespolizeidirektion Wien werden die Fans beim Eingang genau kontrolliert. Auch das Personal am Gelände wird einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen.

Weniger Asyl-Erstanträge in der EU im Mai

Brüssel/EU-weit - Im Mai 2024 haben 76.795 Menschen in einem der 27 EU-Länder erstmals um Asyl angefragt. Das sind um fünf Prozent weniger als im Mai 2023 (80.455), wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus gab es 6.465 Folgeantragsteller, um 12 Prozent mehr als im Mai 2023 (5.755). Österreich verzeichnete mit 2.300 Erstanträgen und 170 Folgeanträgen insgesamt 2.470 Ansuchen. Im April waren es insgesamt 2.250 Anträge gewesen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red