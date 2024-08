Neuer Klimaplan-Entwurf konform mit EU-Ziel bis 2030

Wien/Brüssel - Die Einigung auf einen österreichischen Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) ist seit der Vorwoche bekannt, am Dienstag hat Umweltschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) nun die Eckpunkte des rund 350-seitigen Werks in Wien präsentiert. So sollen klimaschädliche Subventionen wie das "Dieselprivileg" fallen, um die CO2-Emissionen bis 2030 um 48 Prozent gegenüber 2005 zu reduzieren, was das EU-Klimaziel vorsieht. Das Finanzministerium sieht dies jedoch anders.

Pilotbetrieb für Asyl-Sachleistungskarte erfolgreich

Wien - Das Innenministerium bilanziert den Testlauf zur Sachleistungskarte für Asylwerber positiv und will diese nun bundesweit ausrollen. Mit Oktober soll die Ausschreibung für das Projekt erfolgen, ab 2025 soll die Karte überall zum Einsatz kommen können. Für die Bundeseinrichtungen ist das praktisch fix, die Länder können autonom entscheiden, ob sie das vom Innenressort entwickelte Modell übernehmen. Ziel ist, die Grundversorgung möglichst ohne Bargeld abzuwickeln.

Blinken in Ägypten: Ringen um Waffenruhe in Gaza-Krieg

Kairo - US-Außenminister Antony Blinken ist in seinen Vermittlungsbemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Freilassung der verbliebenen Geiseln am Dienstag in Ägypten eingetroffen. Blinken hatte nach Gesprächen in Jerusalem erklärt, Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu habe einen US-Vermittlungsvorschlag akzeptiert. Die Hamas sagte jedoch, der US-Vorschlag rücke von zuvor vereinbarten Punkten ab. In Ägypten traf Blinken mit Präsident Abdel-Fattah al-Sisi zusammen.

ÖVP für weniger Lohnnebenkosten und starke Rüstungsindustrie

Wien/Marchtrenk - Die ÖVP versucht sich im Wahlkampf als Wirtschaftspartei zu positionieren. Als erstes größeres Häppchen aus dem Wahlprogramm wird am Dienstag das Standortkapitel präsentiert. Das der APA vorliegende Dokument enthält bekannte Forderungen wie jene nach einer Lohnnebenkosten-Senkung sowie nach einem Ausbau degressiver Abschreibungen. Die Körperschaftssteuer soll jährlich evaluiert werden.

Wien erhöht ab 2025 kommunale Gebühren

Wien - Wien erhöht die Tarife für kommunale Dienstleistungen: Ab 2025 werden die Gebühren der Stadt Wien für Wasserversorgung, Abwasser, Abfallentsorgung und Parkscheine angepasst. Das hat das Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) der APA am Dienstag mitgeteilt. Die Anhebung erfolgt gemäß geltendem Valorisierungsgesetz.

Goldpreis steigt auf Rekord von 2.525 US-Dollar

London/Frankfurt - Der Goldpreis hat am Dienstag seinen Höhenflug mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA fortgesetzt und ein Rekordhoch erreicht. An der Börse in London kletterte die Notierung im Mittagshandel auf den Höchstwert von gut 2.525 US-Dollar (2.287 Euro) je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Seit Anfang des Monats geht es mit dem Goldpreis kräftig nach oben, wobei die Notierung in der Nacht zum Montag ein Rekordhoch erreicht hatte.

Ältester Mensch der Welt gestorben

Madrid - Der laut Guinness-Buch älteste Mensch der Welt, die Spanierin Mar�a Branyas, ist im Alter von 117 Jahren gestorben. "Sie ist so gestorben, wie sie es sich gewünscht hat: im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen", teilte ihre Familie am Dienstag im Online-Dienst X mit.

Weniger Asyl-Erstanträge in der EU im Mai

Brüssel/EU-weit - Im Mai 2024 haben 76.795 Menschen in einem der 27 EU-Länder erstmals um Asyl angefragt. Das sind um fünf Prozent weniger als im Mai 2023 (80.455), wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus gab es 6.465 Folgeantragsteller, um 12 Prozent mehr als im Mai 2023 (5.755). Österreich verzeichnete mit 2.300 Erstanträgen und 170 Folgeanträgen insgesamt 2.470 Ansuchen. Im April waren es insgesamt 2.250 Anträge gewesen.

