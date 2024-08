Inflation im Juli um 2,9 Prozent über Vorjahr

Wien - Die Teuerung in Österreich bleibt weiter hoch, insbesondere der tägliche Einkauf. Gegenüber dem Juli des Vorjahres stieg die Inflation um 2,9 Prozent, zum Juni 2024 blieb das durchschnittliche Preisniveau unverändert, rechnete am Dienstag die Statistik Austria vor. Erstmals seit Juli 2021 lag die Inflation damit unter drei Prozent. Bei Lebensmitteln habe sich die Teuerung deutlich abgeschwächt, die Wohnkosten hätten sich angeglichen. Preistreiber bleibt die Gastronomie.

Leichen von israelischen Geiseln im Gazastreifen geborgen

Gaza/Jerusalem - Israels Armee hat Medien zufolge die Leichen mehrerer Geiseln im Gazastreifen geborgen. Es handelt sich um sechs Männer, wie es unter Berufung auf die Heimatorte der am 7. Oktober entführten Menschen hieß. Demnach stammten die Männer aus den beiden Kibbutzim Nirim und Nir Oz. Diese gehörten zu jenen, die von der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober 2023 überfallen worden waren.

Blinken in Ägypten: Ringen um Waffenruhe in Gaza-Krieg

Kairo - US-Außenminister Antony Blinken ist in seinen Vermittlungsbemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Freilassung der verbliebenen Geiseln am Dienstag in Ägypten eingetroffen. Blinken hatte nach Gesprächen in Jerusalem erklärt, Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu habe einen US-Vermittlungsvorschlag akzeptiert. Die Hamas sagte jedoch, der US-Vorschlag rücke von zuvor vereinbarten Punkten ab.

Neuer Klimaplan-Entwurf konform mit EU-Ziel bis 2030

Wien/Brüssel - Die Einigung auf einen österreichischen Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) ist seit der Vorwoche bekannt, am Dienstag hat Umweltschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) nun die Eckpunkte des rund 350-seitigen Werks in Wien präsentiert. So sollen klimaschädliche Subventionen wie das "Dieselprivileg" fallen, um die CO2-Emissionen bis 2030 um 48 Prozent gegenüber 2005 zu reduzieren, was das EU-Klimaziel vorsieht. Das Finanzministerium sieht dies jedoch anders.

Pilotbetrieb für Asyl-Sachleistungskarte erfolgreich

Wien - Das Innenministerium bilanziert den Testlauf zur Sachleistungskarte für Asylwerber positiv und will diese nun bundesweit ausrollen. Mit Oktober soll die Ausschreibung für das Projekt erfolgen, ab 2025 soll die Karte überall zum Einsatz kommen können. Für die Bundeseinrichtungen ist das praktisch fix, die Länder können autonom entscheiden, ob sie das vom Innenressort entwickelte Modell übernehmen. Ziel ist, die Grundversorgung möglichst ohne Bargeld abzuwickeln.

ÖVP will Lohnnebenkosten weiterhin senken

Wien/Marchtrenk - Die ÖVP versucht sich im Wahlkampf als Wirtschaftspartei zu positionieren. Als erstes größeres Häppchen aus dem Wahlprogramm wird am Dienstag das Standortkapitel präsentiert. Das der APA vorliegende Dokument enthält bekannte Forderungen wie jene nach einer Lohnnebenkosten-Senkung sowie nach einem Ausbau degressiver Abschreibungen. Die Körperschaftssteuer soll jährlich evaluiert werden.

Verstärkte Kontrollen und kein Swift-Auftritt bei Coldplay

Wien - Nach den möglichen Anschlagsplänen auf die Taylor-Swift-Konzertreihe in Wien wird es bei den Coldplay-Shows von Mittwoch bis Sonntag in Wien verstärkte Zutrittskontrollen geben, wie die Polizei bekanntgab. Besucherinnen und Besucher müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen. Laut Landespolizeidirektion Wien werden die Fans beim Eingang kontrolliert und auch das Personal überprüft. Gerüchte um einen Swift-Gastauftritt sind für den Veranstalter "aus der Luft gegriffen".

Goldpreis steigt auf Rekord von 2.525 US-Dollar

London/Frankfurt - Der Goldpreis hat am Dienstag seinen Höhenflug mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA fortgesetzt und ein Rekordhoch erreicht. An der Börse in London kletterte die Notierung im Mittagshandel auf den Höchstwert von gut 2.525 US-Dollar (2.287 Euro) je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Seit Anfang des Monats geht es mit dem Goldpreis kräftig nach oben, wobei die Notierung in der Nacht zum Montag ein Rekordhoch erreicht hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red