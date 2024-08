Neuer Klimaplan-Entwurf konform mit EU-Ziel bis 2030

Wien/Brüssel - Die Einigung auf einen österreichischen Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) ist seit der Vorwoche bekannt, am Dienstag hat Umweltschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) nun die Eckpunkte des rund 350-seitigen Werks in Wien präsentiert. So sollen klimaschädliche Subventionen wie das "Dieselprivileg" fallen, um die CO2-Emissionen bis 2030 um 48 Prozent gegenüber 2005 zu reduzieren, was das EU-Klimaziel vorsieht. Das Finanzministerium sieht dies jedoch anders.

Nach Swift-Absage laden Coldplay zu Shows ins Happel-Stadion

Wien - Nachdem die terrorbedingte Absage der drei im Ernst-Happel-Stadion angesetzten Taylor-Swift-Konzerte Wien weltweit in die Schlagzeilen gebracht hat, schickt sich am Mittwoch die britische Band Coldplay an, das Oval im Prater auch tatsächlich zu beschallen. Ganze vier Shows wird man im Rahmen der "Music of the Spheres"-Tour in der Bundeshauptstadt bestreiten. Die Events finden laut dem Veranstalter und der Polizei unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

US-Außenminister Blinken in Katar eingetroffen

Doha - US-Außenminister Antony Blinken ist in seinen Vermittlungsbemühungen um eine Waffenruhe im Gazakrieg und eine Freilassung der verbliebenen Geiseln am Dienstag nach Katar gereist. Blinken traf am Dienstag in der katarischen Hauptstadt Doha ein, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Dort ist ein Treffen mit Emir Tamim bin Hamad al-Thani geplant. Zum Auftakt seiner Nahost-Reise hatte sich Blinken am Montag in Tel Aviv mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu getroffen.

Linzer Bürgermeister spielte Kerschbaum Hearing-Fragen zu

Linz - Die Causa rund um die Entlassung des künstlerischen Geschäftsführers der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA und Brucknerhaus-Intendanten Dietmar Kerschbaum ist um eine Facette reicher: Wie der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) Dienstagnachmittag in einer Aussendung mitteilte, "habe ich ihm im Vorfeld allgemeine Fragen zum Hearing weitergeleitet. Rückblickend bedauere ich mein Verhalten".

Mordprozess nach tödlichen Messerstichen in Salzburg

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg muss sich am Mittwoch ein 27-jähriger Somalier verantworten, weil er im vergangenen Winter im Salzburger Stadtteil Lehen einen 34-jährigen Landsmann auf offener Straße erstochen haben soll. Nach einem Streit in einer Wohnung soll er dem Opfer nachgelaufen sein und dann mit einem Messer mindestens fünf Mal auf den 34-Jährigen eingestochen haben. Dieser starb wenig später im Spital. Der Prozess ist auf zwei Tage anberaumt.

Paragleiter-Pilot nach Absturz in Kärnten in Lebensgefahr

Berg im Drautal - Ein 56-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag in der Kärntner Gemeinde Berg im Drautal (Bezirk Spittal/Drau) mit seinem Paragleiter abgestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war gegen Mittag vom Startplatz auf der Emberger Alm in 1.720 Meter Seehöhe gestartet. Gegen 15.15 Uhr klappte laut Zeugen der Gleitschirm plötzlich zusammen. Der Pilot konnte den Rettungsschirm nicht mehr auslösen und stürzte aus rund 60 Metern ungebremst in felsiges Gelände ab.

274 Personen von brennender Toskana-Fähre evakuiert

Rom - Im Maschinenraum einer Fähre, die den Hafen von Piombino in der südlichen Toskana in Richtung Insel Elba verlassen wollte, ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. 274 Menschen mussten das Schiff verlassen. Das Feuer wurde später gelöscht und die 274 Passagiere konnten über Notrutschen in Sicherheit gebracht werden, da die Haupttür der Fähre durch das Feuer beschädigt wurde. Eine Frau wurde mit leichten Verbrennungen durch die Rutsche in ein Krankenhaus gebracht.

