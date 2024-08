Barack Obama: USA "bereit" für Harris als Präsidentin

Chicago - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Demokratische Partei dazu aufgerufen, sich geschlossen hinter ihrer Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu versammeln. "Kamala Harris ist bereit für den Job", sagte Obama beim Parteitag der Demokraten in Chicago. "Yes, she can! (Deutsch: Ja, sie kann es)", sagte er in Anspielung auf seinen früheren weltbekannten Wahlkampf-Schlachtruf "Yes, we can!".

US-Außenminister Blinken reist ohne Abkommen aus Nahost ab

Doha - US-Außenminister Antony Blinken hat seine Nahostreise ohne greifbare Ergebnisse für einen Waffenstillstand beendet. Trotz intensiver Vermittlungsbemühungen steht eine Einigung zwischen Israel und der Hamas weiterhin aus. "Es muss in den nächsten Tagen zu einer Einigung kommen, und wir werden alles tun, um sie über die Ziellinie zu bringen", sagt Blinken vor seinem Abflug von Doha nach Washington.

Zahl der Betriebe mit Lehrausbildung sinkt auf Langzeittief

Wien - Voriges Jahr ist bei der Zahl an Lehrbetrieben in Österreich ein neues Langzeittief erreicht worden. Diese sank auf 27.083. Den größten Rückgang an betrieblichen Lehranbietern gab es in den Sparten Gewerbe und Handwerk sowie Handel, geht aus einem ans Parlament übermittelten Bericht des ÖVP-geführten Arbeits- und Wirtschaftsministeriums hervor. Die betriebliche Lehrstellenförderung, die die Ausbildungszahl steigern soll, steigt von 270 Mio. Euro 2023 auf heuer 280 Mio. Euro.

Nach Swift-Absage laden Coldplay zu Shows ins Happel-Stadion

Wien - Nachdem die terrorbedingte Absage der drei im Ernst-Happel-Stadion angesetzten Taylor-Swift-Konzerte Wien weltweit in die Schlagzeilen gebracht hat, schickt sich am Mittwoch die britische Band Coldplay an, das Oval im Prater auch tatsächlich zu beschallen. Ganze vier Shows wird man im Rahmen der "Music of the Spheres"-Tour in der Bundeshauptstadt bestreiten. Die Events finden laut dem Veranstalter und der Polizei unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Ukrainisches Parlament verbietet Moskauer orthodoxe Kirche

Kiew (Kyjiw) - Angesichts des russischen Angriffskrieges hat das Parlament der Ukraine den moskautreuen Ableger der orthodoxen Kirche im Land verboten. Der Gesetzentwurf, der tief in Kirche und Gesellschaft eingreift, war umstritten und wurde lange in der Rada in Kiew beraten. In zweiter und letzter Lesung fand er aber eine breite Mehrheit. Von 322 anwesenden Abgeordneten stimmten 265 für das Gesetz.

Demonstranten verhindern Auftritt von AfD-Politiker Höcke

Jena - Rund 2.000 Menschen haben nach ersten Schätzungen der Polizei in Jena gegen die AfD demonstriert und einen Auftritt von Landeschef Björn Höcke verhindert. Die Polizei habe auch Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt, um Sitzblockaden aufzulösen, sagte ein Polizeisprecher. Von Verletzten wusste er zunächst nichts.

AK will im Wahlkampf mitmischen

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) will im anstehenden Nationalratswahlkampf thematisch mitmischen. So werde man etwa die Debatte um die Arbeitszeit weiterführen, so AK-Präsidentin Renate Anderl am Dienstagabend vor Journalisten. Bis zum 29. September werde man sich außerdem zu klassischen AK-Themen wie Schulkosten, Steuergerechtigkeit, Wohnen und Gesundheit zu Wort melden. An die nächste Bundesregierung hat die Kammer eine ganze Liste mit Forderungen erstellt.

Mordprozess nach tödlichen Messerstichen in Salzburg

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg muss sich am Mittwoch ein 27-jähriger Somalier verantworten, weil er im vergangenen Winter im Salzburger Stadtteil Lehen einen 34-jährigen Landsmann auf offener Straße erstochen haben soll. Nach einem Streit in einer Wohnung soll er dem Opfer nachgelaufen sein und dann mit einem Messer mindestens fünf Mal auf den 34-Jährigen eingestochen haben. Dieser starb wenig später im Spital. Der Prozess ist auf zwei Tage anberaumt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red