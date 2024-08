Barack Obama: USA "bereit" für Harris als Präsidentin

Chicago - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Demokratische Partei dazu aufgerufen, sich geschlossen hinter ihrer Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu versammeln. "Kamala Harris ist bereit für den Job", sagte Obama beim Parteitag der Demokraten in Chicago. "Yes, she can! (Deutsch: Ja, sie kann es)", sagte er in Anspielung auf seinen früheren weltbekannten Wahlkampf-Schlachtruf "Yes, we can!".

Nach Swift-Absage laden Coldplay zu Shows ins Happel-Stadion

Wien - Nachdem die terrorbedingte Absage der drei im Ernst-Happel-Stadion angesetzten Taylor-Swift-Konzerte Wien weltweit in die Schlagzeilen gebracht hat, schickt sich am Mittwoch die britische Band Coldplay an, das Oval im Prater auch tatsächlich zu beschallen. Ganze vier Shows wird man im Rahmen der "Music of the Spheres"-Tour in der Bundeshauptstadt bestreiten. Die Events finden laut dem Veranstalter und der Polizei unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Ukrainische Drohnen nahe Moskau abgeschossen

Moskau - Die russische Luftwaffe hat in der Nacht elf auf Moskau gerichtete Drohnen abgeschossen. Sie seien über der Region der Hauptstadt unschädlich gemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Insgesamt seien 45 von der Ukraine gestartete Flugobjekte zerstört worden. Einige davon gingen im Bezirk Podolsk nieder, der nur wenige Dutzend Kilometer südlich der Moskauer Stadtgrenze liegt, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin mitteilte.

Zahl der Betriebe mit Lehrausbildung sinkt auf Langzeittief

Wien - Voriges Jahr ist bei der Zahl an Lehrbetrieben in Österreich ein neues Langzeittief erreicht worden. Diese sank auf 27.083. Den größten Rückgang an betrieblichen Lehranbietern gab es in den Sparten Gewerbe und Handwerk sowie Handel, geht aus einem ans Parlament übermittelten Bericht des ÖVP-geführten Arbeits- und Wirtschaftsministeriums hervor. Die betriebliche Lehrstellenförderung, die die Ausbildungszahl steigern soll, steigt von 270 Mio. Euro 2023 auf heuer 280 Mio. Euro.

Organisatoren: Verletzte bei Demo gegen AfD-Politiker Höcke

Jena - Rund 2.000 Menschen haben nach ersten Schätzungen der Polizei im deutschen Jena gegen die AfD demonstriert und einen Auftritt von Thüringer Landeschef Björn Höcke verhindert. "Durch polizeiliche Maßnahmen wie den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken sowie Faustschlägen ins Gesicht kam es zu Verletzten", teilte das Bündnis "Rechtsruck stoppen" mit. Der Polizei waren nach Angaben eines Sprechers zunächst keine Meldungen zu Verletzten bekannt.

Paragleiter-Pilot nach Absturz in Kärnten tot

Berg im Drautal - Ein 56-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag in der Kärntner Gemeinde Berg im Drautal (Bezirk Spittal/Drau) mit seinem Paragleiter abgestürzt und in der Nacht darauf im Krankenhaus gestorben. Der Mann war gegen Mittag vom Startplatz auf der Emberger Alm in 1.720 Meter Seehöhe gestartet. Gegen 15.15 Uhr klappte laut Zeugen der Gleitschirm zusammen. Der Pilot konnte den Rettungsschirm nicht mehr auslösen und stürzte aus rund 60 Metern ungebremst in felsiges Gelände ab.

19-Jährige im Bezirk St. Pölten mit Messer attackiert

Traismauer - In Traismauer (Bezirk St. Pölten) ist am späten Dienstagabend ein 29-Jähriger festgenommen worden, der im Verdacht steht, seiner 19 Jahre alten Freundin ein Messer in den Rücken gerammt zu haben. Die junge Frau wurde im Universitätsklinikum St. Pölten operiert und ist in stabilem Zustand, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner Mittwochfrüh auf Anfrage mit. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Bootsunglück vor Palermo - Taucher erreichten Schiffsrumpf

Palermo/New York/London - Feuerwehrtauchern ist es gelungen, durch ein Glasfenster in den Schiffsrumpf der am Montag vor Palermo gesunkenen Luxusjacht "Bayesian" zu gelangen. Um die drei Zentimeter dicke Scheibe von außen zu öffnen, war Werkzeug nötig, das extra angefertigt wurde. In die Kabinen, wo sich die Leichen der sechs Vermissten befinden dürften, kamen sie noch nicht, da einige Zugänge versperrt sind.

