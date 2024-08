Massiv erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei Coldplay-Konzert

Wien - Fast zwei Wochen nach den mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die Taylor-Swift-Konzertreihe in Wien hat sich am Mittwochabend Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor dem Coldplay-Konzer im Ernst-Happel-Stadion über die Sicherheitslage ein Bild gemacht. An diesem Ort sei "vor wenigen Tagen möglicherweise eine Tragödie verhindert worden", sagte Karner und dankte den Einsatzkräften. Die Maßnahmen waren massiv erhöht worden.

Fehlende Impfungen: Zahl der Keuchhustenfälle explodiert

Wien - Die Keuchhusten-Fälle (Pertussis) sind heuer wegen fehlender Impfungen in der Bevölkerung regelrecht explodiert. Im gesamten Vorjahr gab es mit der für Säuglinge lebensbedrohlichen Infektion 2.791 Ansteckungen, nun wurden allein bis 20. August 9.972 Fälle gemeldet, ergab eine APA-Anfrage bei der AGES. Die Ärztekammer Wien erinnerte am Mittwoch an die Impfauffrischung, am besten jetzt zum Schuleintritt für Erstklässler und für Erwachsene alle zehn Jahre, ab 60 alle fünf Jahre.

FPÖ will nach Nationalratswahl "Festung der Freiheit" bauen

Wien - Die "Festung Österreich", die die FPÖ nach der Nationalratswahl am 29. September bauen will, soll eine "Festung der Freiheit" sein. Das geht zumindest aus dem Titel des Wahlprogramms hervor, das die Freiheitlichen am Mittwoch im Palmenhaus im Wiener Burggarten präsentierten. Ein FPÖ-Kanzler solle "wie ein guter Familienvater" sein, so Herbert Kickl, dessen Partei derzeit in allen Umfragen vorne liegt, über die angestrebte Rolle.

Taucher bargen nach Bootsunglück vor Palermo fünf Leichen

Palermo/New York/London - Italienische Feuerwehrtaucher haben fünf Leichen in der am Montag vor Palermo gesunkenen Luxusjacht "Bayesian" geborgen. Zu ihnen zählen der Präsident von Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, sowie der CEO von Lynchs Gesellschaft, Chris Morvillo, und eine Frau wie italienische Medien berichteten. Eine weitere Person wird noch gesucht. Die Leichen wurden zur Identifizierung nach Palermo gebracht.

Hallstätter Gletscher ist nicht mehr zu retten

Ramsau - Der Hallstätter Gletscher ist nicht mehr zu retten, auch in den optimistischsten Klimaszenarien nicht. Das berichteten Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und der oberösterreichische Landesrat Stefan Kaineder (beide Grüne) bei einer Begehung am Mittwoch und fordern wie Glaziologin Andrea Fischer konsequenten Klimaschutz. In der Eisfläche auftauchende Felsinseln beschleunigen die Abschmelzung, warnt Klaus Reingruber, der die Forschungen am Gletscher leitet.

Modi auf historischer Osteuropa-Reise in Polen eingetroffen

Neu-Delhi - Der indische Premierminister Narendra Modi ist im Rahmen einer historischen Osteuropa-Reise am Mittwoch in Warschau eingetroffen. Modi ist der erste indische Regierungschef seit 45 Jahren, der Polen besucht. Am Freitag wird der 73-Jährige dann als erster indischer Premier in die Ukraine reisen.

Mann nach Angriff am Wiener Westbahnhof in Lebensgefahr

Wien - Nach einem heftigen tätlichen Angriff beim Wiener Westbahnhof am Montag in der Früh schwebt ein 30-Jähriger in Lebensgefahr. Das Opfer hatte sich mit einem Freund getroffen, als ihn plötzlich ein Unbekannter aus heiterem Himmel mit Faustschlägen attackierte und dann flüchtete. Der Mann befindet sich seither mit schweren inneren Kopfverletzungen im AKH. Der Verdächtige wurde ausgeforscht und in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion.

Causa Kerschbaum: Linzer Bürgermeister hat Vertrauen der SPÖ

Linz - Trotz dem Geständnis, im Jahr 2017 vorab "allgemeine Fragen zum Hearing" um die Stelle als künstlerischer Leiter der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA und des Brucknerhauses an Dietmar Kerschbaum weitergegeben zu haben, bleibt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) (vorerst) im Amt. Die Linzer SPÖ, der er am Mittwoch die Vertrauensfrage stellte, sprach ihm dieses zu "100 Prozent" aus, hieß es in einer Aussendung am Abend.

Wiener Börse am Nachmittag leicht im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag in einem positiven Umfeld ebenfalls leicht im Plus gezeigt. Der ATX notierte knapp vor 15 Uhr mit einem Aufschlag von 0,68 Prozent bei 3.663,38 Punkten. Für Impulse sorgten einzelne Unternehmensnachrichten. Aktien von Kapsch TrafficCom verloren nach Quartalszahlen 2,0 Prozent. Addiko-Aktien fielen um 3,9 Prozent. Die slowenische Großbank NLB ist mit ihrem Übernahmeangebot für die Addiko gescheitert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red