Taylor Swift äußert sich erstmals zu Konzert-Absagen in Wien

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Zwei Wochen nach der Absage ihrer drei Konzerte in Wien wegen bekanntgewordener Terrorpläne hat sich US-Popstar Taylor Swift erstmals öffentlich dazu geäußert. Die Absage der Konzerte in Wien sei "niederschmetternd" für sie gewesen, erklärte Swift in der Nacht auf Donnerstag (österreichischer Zeit) auf ihrem Instagram-Profil. Der Grund für die Absagen habe sie mit "Angst und enormen "Schuldgefühlen" erfüllt, weil so viele Menschen zu den Shows kommen wollten, so die Sängerin.

Trump trat erstmals nach Attentat unter freiem Himmel auf

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist zum ersten Mal seit dem versuchten Mordanschlag auf ihn Mitte Juli wieder auf einer Bühne unter freiem Himmel aufgetreten. Seine Rede hinter schusssicherem Glas im umkämpften Bundesstaat North Carolina nutzte der Republikaner am Mittwoch für erneute Attacken gegen seine demokratische Rivalin, US-Vizepräsidentin Kamala Harris.

Causa Kerschbaum: Linzer Bürgermeister hat Vertrauen der SPÖ

Linz - Trotz dem Geständnis, im Jahr 2017 vorab "allgemeine Fragen zum Hearing" um die Stelle als künstlerischer Leiter der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA und des Brucknerhauses an Dietmar Kerschbaum weitergegeben zu haben, bleibt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) (vorerst) im Amt. Die Linzer SPÖ, der er am Mittwoch die Vertrauensfrage stellte, sprach ihm dieses zu "100 Prozent" aus, hieß es in einer Aussendung am Abend.

Abkommen im Gaza-Krieg hängt am seidenen Faden

Washington - Die USA als Israels wichtigster Verbündeter wollen ein Scheitern der schwierigen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg mit aller Kraft verhindern. In einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu betonte US-Präsident Joe Biden erneut die Dringlichkeit eines Abkommens, das die Freilassung der Geiseln in den Händen der islamistischen Hamas beinhaltet.

Israel erklärt Hamas-Brigade in Rafah für besiegt

Rafah - Israel will die Hamas-Brigade im Bereich von Rafah im Süden des Gazastreifens bezwungen haben. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte bei einem Besuch im Grenzbereich zwischen dem Gazastreifen und Ägypten: "Die Rafah-Brigade ist besiegt worden und mehr als 150 Tunnel in dieser Region wurden zerstört." Er habe die Truppen angewiesen, sich nun auf die Zerstörung der verbliebenen Tunnel an der Grenze zwischen dem Küstenstreifen und Ägypten zu konzentrieren.

Mayrhuber fordert Anhebung des Pensionsantrittsalters

Wien - Eine Anhebung des Pensionsantrittsalters fordert die Vorsitzende der Alterssicherungskommission Christine Mayrhuber. Um die Pensionen im finanzierbaren Rahmen zu halten, seien "unglaubliche Anstrengungen" nötig, sagte sie dem "Standard" (Donnerstag-Ausgabe): "Die nächste Regierung muss das Problem unbedingt anpacken." Geht es nach der Expertin, soll das Antrittsalter schrittweise um zwei Jahre von 65 auf 67 Jahre angehoben werden.

