Treibhausgas-Emissionen gingen 2023 um 6,4 Prozent zurück

Wien - Die Treibhausgas-Emissionen sind in Österreich 2023 gegenüber dem Jahr davor um 6,4 Prozent gesunken. Wie Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekanntgab, ist der Rückgang dabei nur zu einem geringen Teil, nämlich rund ein Prozentpunkt, auf konjunkturelle Einflüsse und auf die mildere Witterung im Jahr 2023 zurückzuführen. Der Großteil des Rückgangs - ca. 5,4 Prozentpunkte - ergebe sich durch gesetzte Klimaschutzmaßnahmen.

Tanner will wegen Terror Militärbefugnisgesetz adaptieren

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will in Sachen Terrorabwehr auch das Militärbefugnisgesetz adaptieren. Schließlich "gelten da dieselben Restriktionen", die die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), etwa bei der Messenger-Überwachung, vor Probleme stellen. "Es ist dieselbe Problematik, der wir einfach begegnen müssen, um auf der Höhe der Zeit zu sein", sagte Tanner im APA-Interview: "Wir brauchen das, um Sicherheit garantieren zu können."

Agentur: Über zehn Tote bei Angriff Israels auf Wohnhaus

Gaza/Tel Aviv - Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in der Stadt Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens sind am frühen Donnerstagmorgen mindestens elf Menschen getötet worden. Das berichtete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Donnerstag. Weitere Einzelheiten - auch zu Verletzten - gab es zunächst nicht.

Königspinguine in Schönbrunn bekamen Nachwuchs

Wien - Während ganz Österreich immer wieder unter der Hitze stöhnt, gibt es Nachwuchs an einem der kühlsten Orte Wiens: im Polarium des Tiergarten Schönbrunn. Am 15. Juli ist dort ein Königspinguin-Küken geschlüpft. "Königspinguine bauen keine Nester, sondern brüten ihr Ei rund 55 Tage lang stehend in einer Bauchfalte aus", erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag in einer Aussendung.

Einbürgerungen stark angestiegen

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen ist im ersten Halbjahr um 66 Prozent angestiegen. Der größte Teil davon geht auf Nachkommen von Opfern des NS-Regimes zurück. Das zeigen aktuelle Daten der "Statistik Austria". Bei anderen Eingebürgerten betrug der Anstieg auch immerhin knapp 19 Prozent.

Bootsunglück vor Palermo: Weiter Suche nach Milliardär Lynch

Rom/Palermo - Drei Tage nach dem Untergang der Luxusjacht "Bayesian" vor Sizilien geht die Suche nach dem Hightech-Milliardär Mike Lynch weiter. Die Leiche des 59-jährigen Briten wird von den Tauchereinheiten noch gesucht. Inzwischen wurden vier Leichen geborgen, eine fünfte wurde lokalisiert. Bereits am Montag war die Leiche des Bordkochs gefunden worden. Damit wächst die vorläufige Bilanz des Unglücks auf sechs Tote.

