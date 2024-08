Treibhausgas-Emissionen gingen 2023 um 6,4 Prozent zurück

Wien - Die Treibhausgas-Emissionen sind in Österreich 2023 laut "Nowcast"-Prognose gegenüber dem Jahr zuvor um 6,4 Prozent gesunken. Wie Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt gab, ist der Rückgang nur zum geringen Teil von rund einem Prozentpunkt auf konjunkturelle Einflüsse oder die mildere Witterung zurückzuführen. "Man sieht die Wirksamkeit der Klimaschutzpolitik der vergangenen vier Jahre", sagte Gewessler.

ÖVP will bei Sozialhilfe Wartefrist und mehr Sachleistungen

Wien - Nach dem Standortkapitel hat die ÖVP am Donnerstag mit ihrem Modell für eine "Sozialhilfe Neu" einen weiteren Punkt ihres Wahlprogramms vorgelegt. Sie setzt dabei auf "Fairness und Leistung", Sozialmissbrauch und "Zuwanderung in unser Sozialsystem" will sie verhindern. Konkret soll es erst nach fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts volle Sozialleistungen geben und ein Fokus auf Sachleistungen gelegt werden. Familien mit vielen Kindern sollen weniger Geld pro Kind bekommen.

Babler will sich vorerst nicht zu Causa Luger äußern

Linz/Innsbruck - SPÖ-Chef Andreas Babler möchte sich vorerst nicht zu der Causa um den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (ebenfalls SPÖ) äußern. Auf Nachfrage der APA gab der Bundesparteivorsitzender am Donnerstag keine Stellungnahme ab, weil er noch "mitten drinnen" und für einen Kommentar noch nicht bereit sei. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer wollte Luger seine Meinung persönlich übermitteln. Viel Kritik samt der Ankündigung eines Misstrauensantrags gab es von den anderen Parteien.

Tote bei Kämpfen im Gazastreifen und im Westjordanland

Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen und im Westjordanland sind am Donnerstag erneut mehrere Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von elf Toten durch einen israelischen Angriff auf ein Haus in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens. Bei einem israelischen Armeeeinsatz im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge drei Menschen ums Leben gekommen.

Vollbeladener Öltanker im Roten Meer von Besatzung verlassen

Sanaa/Dubai - Die Besatzung des mutmaßlich von Houthi-Rebellen aus Jemen beschossenen griechischen Öltankers "Sounion" hat das mit bis zu einer Million Barrel Öl voll beladene Schiff verlassen. Die 25 Besatzungsmitglieder seien nach Dschibuti gebracht worden, teilte ein Vertreter des EU-Marine-Einsatzes "Aspides" zum Schutz der Schifffahrtswege am Donnerstag mit. Das Schiff liege nun zwischen Jemen und Eritrea vor Anker, verlautete aus Sicherheitskreisen.

AMA-Gütesiegel "Tierhaltung plus" sorgt für Bauernprotest

Wien - Das neue AMA-Gütesiegel "Tierhaltung plus" sorgt für Ärger bei manchen Milchbauern, nun wehrt sich die Agrarmarkt Austria (AMA). Immerhin würden 80 Prozent der Milchbauern nach den neuen, höheren Standards produzieren. Seit Anfang 2024 sei die dauernde Anbindehaltung von Rindern im Gütesiegel-Programm verboten. Mit "Tierhaltung plus" werde nun ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung verbesserte Tierhaltung und bessere Gesundheit von Milchkühen gesetzt, so die AMA.

Breiter Widerstand gegen höheres Pensionsantrittsalter

Wien - Dass die Vorsitzende der Alterssicherungskommission Christine Mayrhuber gegenüber dem "Standard" eine Anhebung des Pensionsantrittsalters gefordert hat, ist am Donnerstag auf Unverständnis bei FPÖ, SPÖ, dem SPÖ-nahen Pensionistenverband, Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Arbeiterkammer (AK) gestoßen. Die Grünen sahen Spielraum beim effektiven Antrittsalter. NEOS und Junge Industrie sprachen sich hingegen für eine Pensionsreform aus.

14-Jähriger in gestohlenem Pkw von Vater durch Wien verfolgt

Wien - Ein Vater hat mit seinem Pkw am Mittwochvormittag quer durch Wien seinen 14-jährigen Sohn verfolgt, der in einem gestohlenen Auto unterwegs war. Der Bursch wurde schließlich festgenommen und sogar in eine Justizanstalt gebracht, er ist wegen weiterer Delikte amtsbekannt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Das in der Nacht vor der "Spritztour" in Gänserndorf in Niederösterreich als gestohlen gemeldete Fahrzeug dürfte jedoch nicht von dem 14-Jährigen entwendet worden sein.

