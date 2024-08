Luger trotzt Skandal und bleibt Bürgermeister

Linz/Innsbruck - Die SPÖ zieht eine eher halbherzige Konsequenz aus dem Linzer-Brucknerhaus-Skandal. Klaus Luger tritt zwar auf Wunsch von Bundes- und Landespartei als Stadtpartei-Vorsitzender ab, bleibt aber Bürgermeister. Damit erspart sich die Stadtpartei für den Herbst die Direktwahl eines Nachfolgers durch die Bevölkerung. Bleibt Luger noch bis Oktober kommenden Jahres, kann er ohne Wahl an einen Wunsch-Nachfolger übergeben. Der nächste etatmäßige Urnengang steigt erst 2027.

ÖVP will bei Sozialhilfe Wartefrist und mehr Sachleistungen

Wien - Nach dem Standortkapitel hat die ÖVP am Donnerstag mit ihrem Modell für eine "Sozialhilfe Neu" einen weiteren Punkt ihres Wahlprogramms vorgelegt. Sie setzt dabei auf "Fairness und Leistung", Sozialmissbrauch und "Zuwanderung in unser Sozialsystem" will sie verhindern. Konkret soll es erst nach fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts volle Sozialleistungen geben und ein Fokus auf Sachleistungen gelegt werden. Familien mit vielen Kindern sollen weniger Geld pro Kind bekommen.

Tote bei Kämpfen im Gazastreifen und im Westjordanland

Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen und im Westjordanland sind am Donnerstag erneut mehrere Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von elf Toten durch einen israelischen Angriff auf ein Haus in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens. Bei einem israelischen Armeeeinsatz im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge drei Menschen ums Leben gekommen.

Treibhausgas-Emissionen gingen 2023 um 6,4 Prozent zurück

Wien - Die Treibhausgas-Emissionen sind in Österreich 2023 laut "Nowcast"-Prognose gegenüber dem Jahr zuvor um 6,4 Prozent gesunken. Wie Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt gab, ist der Rückgang nur zum geringen Teil von rund einem Prozentpunkt auf konjunkturelle Einflüsse oder die mildere Witterung zurückzuführen. "Man sieht die Wirksamkeit der Klimaschutzpolitik der vergangenen vier Jahre", sagte Gewessler.

Thailand bestätigte ersten neuen Mpox-Fall in Asien

Nairobi/Gitega - Thailand hat den ersten Fall einer Mpox-Erkrankung in Asien bestätigt, die durch die derzeit in Afrika grassierende Virusvariante ausgelöst wurde. Labortests hätten bestätigt, dass ein europäischer Patient sich mit der Virus-Untergruppe 1b infiziert habe, teilte die thailändische Behörde zur Krankheitsvermeidung am Donnerstag mit. Der 66-jährige Europäer war am 14. August aus Afrika kommend in Bangkok gelandet und mit Mpox-Symptomen in ein Krankenhaus geschickt worden.

Vier-Tage-Woche bei Liebherr Lienz von Oktober bis Dezember

Lienz - Nachdem Pläne des Haushaltsgeräteherstellers Liebherr, im Osttiroler Lienz im Herbst 960 Beschäftigte in Kurzarbeit zu schicken, gescheitert waren, liegt nun eine "alternative Lösung" vor: In den Monaten Oktober bis Dezember 2024 wird eine "Vier-Tage-Woche" in der Produktion und in produktionsnahen Bereichen umgesetzt, um die "temporäre Unterauslastung" zu überbrücken, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Polizei ermittelt zu riesigem Betrug mit Coldplay-Tickets

Klagenfurt - Ein Kärntner soll einen groß angelegten Betrug mit Tickets für die Österreich-Konzerte der Band Coldplay begangen haben. Der Mann habe in dutzenden Fällen Konzertkarten über eine Online-Plattform angeboten, aber nicht geliefert, bestätigte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg am Donnerstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung".

Rohdiamant von der Größe einer Avocado in Botswana gefunden

Gaborone - Er ist so groß wie eine Avocado und gilt als einer der größten Diamanten der Welt: In einer Mine in Botswana ist ein enormer Rohdiamant gefunden worden. Das kanadische Bergbauunternehmen Lucara Diamond Corp, in dessen nordöstlicher Karowe-Mine der Edelstein entdeckt wurde, gab sein Gewicht mit 2.492 Karat an. Über die Qualität und den Wert des Diamanten machte die Firma noch keine Angaben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red