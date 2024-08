Rücktritt des Linzer Bürgermeisters von SPÖ bestätigt

Linz - Oberösterreichs Landesparteichef Michael Lindner hat Freitagvormittag den Rücktritt von Klaus Luger als Linzer Bürgermeister bestätigt. Wegen der Brucknerhaus-Affäre hatte Luger bereits am Donnerstag alle Funktionen in der Partei zurückgelegt. Auf der Klausur der SPÖ Linz im niederösterreichischen Langenlois informierte er um 9.00 Uhr die Genossen dann über den Rücktritt als Stadtoberhaupt, am Mittag ist in Linz eine persönliche Erklärung geplant.

36-jähriger Mann in Kärnten erschossen

Hüttenberg - Ein 36-Jähriger ist am Donnerstagabend in Knappenberg (Gemeinde Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan) von einem Bekannten mit einem Gewehr erschossen worden. Die Tat hatte sich gegen 23.00 Uhr ereignet. Der Tatverdächtige, ein 43-jähriger Österreicher, wurde festgenommen, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

Harris nimmt Nominierung als Präsidentschaftskandidatin an

Washington - Kamala Harris hat zum Abschluss des Parteitags der US-Demokraten ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin angenommen. Sie wolle eine Präsidentin für alle sein, sagte sie am Donnerstag vor der Menge im United Center in Chicago. "Ihr könnt mir immer vertrauen, dass ich das Wohl des Landes über die Interessen der Partei und mich selbst stellen werde." Die 23.500 Delegierten feierten die möglicherweise erste schwarze Frau an der Spitze der USA frenetisch.

Suche nach Bootsunglück vor Palermo fortgesetzt

Rom/Palermo/New York - Die Suche nach der letzten vermissten Person nach dem Untergang des Segelschiffs "Bayesian" in den Gewässern vor Palermo ist am Freitag fortgesetzt worden. Taucher drangen in den Schiffsrumpf ein, um nach Hannah Lynch zu suchen, der 18-jährigen Tochter des britischen Tycoons Michael Lynch. Insgesamt kamen bei dem Unglück am Montag sieben Menschen ums Leben, 15 Personen konnten sich retten.

Indiens Premier Modi zu Besuch in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Der indische Premierminister Narendra Modi ist am Freitag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Das berichteten indische und ukrainische Medien. Wie alle ausländischen Gäste während des russischen Angriffskrieges kam er mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an. Dort ist ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj geplant.

Home Invasion im Marchfeld von 2017 geklärt

Stripfing - Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben im Fall einer Home Invasion aus dem Jahr 2017 in Stripfing in der Marchfeld-Gemeinde Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) geklärt. Ein tatverdächtiger 39-Jähriger ist nach Angaben vom Freitag in der Justizanstalt Korneuburg in Haft. Der Bulgare verweigere die Aussage, berichtete die Landespolizeidirektion in St. Pölten. Bei dem Überfall wurde ein Mann schwer verletzt, er leidet noch heute an Folgeerscheinungen.

Neuer Vulkanausbruch auf Island

Reykjavik - Auf Island sprudeln erneut Unmengen an Lava aus der Erde. Am Donnerstagabend begann auf der Nordatlantik-Insel der sechste Vulkanausbruch innerhalb von neun Monaten. In einem Livestream des Rundfunksenders R�V war zu sehen, wie die Lava auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik aus einem langen Erdriss sprudelte. Nach Angaben des Senders hatte es zuvor ein kräftiges Erdbeben gegeben, das bis in die Hauptstadtregion zu spüren war.

Venezuela: Oberstes Gericht bestätigt Maduro-Wahlsieg

Caracas - In Venezuela hat das weitgehend regierungstreue Oberste Gericht trotz Betrugsvorwürfen der Opposition die hoch umstrittene Wiederwahl von Präsident Nic�las Maduro bestätigt. Das Gericht habe "auf nicht anfechtbare Weise" die Wahlunterlagen zertifiziert und die von der Nationalen Wahlkommission veröffentlichten Ergebnisse der Präsidentenwahl bestätigt, erklärte Gerichtspräsidentin Caryslia Rodr�guez am Donnerstag (Ortszeit).

