Harris nimmt Nominierung als Präsidentschaftskandidatin an

Washington - Kamala Harris hat zum Abschluss des Parteitags der US-Demokraten ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin angenommen. Sie wolle eine Präsidentin für alle sein, sagte sie am Donnerstag vor der Menge im United Center in Chicago. "Ihr könnt mir immer vertrauen, dass ich das Wohl des Landes über die Interessen der Partei und mich selbst stellen werde." Die 23.500 Delegierten feierten die möglicherweise erste schwarze Frau an der Spitze der USA frenetisch.

Rücktritt des Linzer Bürgermeisters von SPÖ bestätigt

Linz - Oberösterreichs Landesparteichef Michael Lindner hat Freitagvormittag den Rücktritt von Klaus Luger als Linzer Bürgermeister bestätigt. Wegen der Brucknerhaus-Affäre hatte Luger bereits am Donnerstag alle Funktionen in der Partei zurückgelegt. Auf der Klausur der SPÖ Linz im niederösterreichischen Langenlois informierte er um 9.00 Uhr die Genossen dann über den Rücktritt als Stadtoberhaupt, am Mittag ist in Linz eine persönliche Erklärung geplant.

36-jähriger Mann in Kärnten erschossen

Hüttenberg - Ein 36-Jähriger ist am Donnerstagabend in Knappenberg (Gemeinde Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan) von einem Bekannten mit einem Gewehr erschossen worden. Die Tat hatte sich gegen 23.00 Uhr ereignet. Der Tatverdächtige, ein 43-jähriger Österreicher, wurde festgenommen, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

Kämpfe im Gazastreifen trotz Gesprächen und Polio-Gefahr

Tel Aviv/Gaza - Ungeachtet aller Bemühungen um eine Waffenruhe und einer Polio-Krise gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Die israelische Armee tötete nach eigenen Angaben in Nahkämpfen seit Donnerstag Dutzende Gegner. Bei den Gefechten in der Stadt Khan Younis im Süden des Küstenstreifens und in der Gegend von Deir al-Balah weiter nördlich sei zudem terroristische Infrastruktur zerstört worden.

Vor Schulstart noch 100 Posten unbesetzt, Bewerbungslage gut

Wien - Gut eine Woche vor Start des Schuljahrs in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind österreichweit noch rund 100 Lehrerposten unbesetzt, wie Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz berichtet hat. Laut Ressort liegt diese Zahl im üblichen Bereich, die es durch Karenzen etc. immer gibt. "Wir werden im kommenden Jahr jede Unterrichtsstunde halten können", betonte Polaschek. Die Bewerbungslage sei gut.

Suche nach Bootsunglück vor Palermo fortgesetzt

Rom/Palermo/New York - Die Suche nach der letzten vermissten Person nach dem Untergang des Segelschiffs "Bayesian" in den Gewässern vor Palermo ist am Freitag fortgesetzt worden. Taucher drangen in den Schiffsrumpf ein, um nach Hannah Lynch zu suchen, der 18-jährigen Tochter des britischen Tycoons Michael Lynch. Insgesamt kamen bei dem Unglück am Montag sieben Menschen ums Leben, 15 Personen konnten sich retten.

Indiens Premier Modi zu Besuch in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Der indische Premierminister Narendra Modi ist am Freitag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Das berichteten indische und ukrainische Medien. Wie alle ausländischen Gäste während des russischen Angriffskrieges kam er mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an. Dort ist ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj geplant.

Rücksichtsloser Raser in Wien muss ins Gefängnis

Wien - Ein rücksichtsloser Autoraser ist Freitagvormittag am Wiener Straflandesgericht zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er im Juli mit dem Pkw eines Freundes eine wilde Verfolgungsfahrt durch die Stadt veranstaltet hatte. Er gefährdete Passanten, die zum Teil auf die Seite springen mussten und raste mit 170 km/h auf ein Polizeiauto zu. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red