Linzer Bürgermeister geht drei Tage nach Geständnis

Linz - Drei Tage nachdem der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gestanden hat, 2017 an seinen Wunschkandidaten für die ausgeschriebene Funktion des künstlerischen Leiters der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) und der Brucknerhaus-Intendanz vor dem Hearing "allgemeine Fragen" weitergegeben zu haben, ist er alle Funktionen und Ämter los. Es war ein Rücktritt in mehreren Akten, wobei der innerparteiliche Druck ihn zum Finale am Freitag brachte: den Rückzug als Bürgermeister.

Neue Gaza-Waffenruhe-Gespräche in Kairo

Kairo - Eine israelische Verhandlungsdelegation führt in Kairo neue Gespräche über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen. Die Geheimdienstchefs David Barnea und Ronen Bar würden am Freitag in Kairo weiterverhandeln, um ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln voranzubringen, sagte Regierungssprecher Omer Dostri am Donnerstagabend. Unterdessen ging Israels Armee am Freitag weiter gegen Hamas-Ziele im Norden, Zentrum und Süden des Palästinensergebiets vor.

Indien will zu Lösung des Ukraine-Kriegs beitragen

Kiew (Kyjiw) - Bei seinem ersten Besuch in der von Russland angegriffenen Ukraine hat Indiens Ministerpräsident Narendra Modi seine Hilfe angeboten, um den Krieg zu beenden. Konkrete Vorschläge machte er aber nicht. Trotzdem bedeutete der Besuch eine Annäherung, nachdem die Ukraine wegen des engen indischen Verhältnisses zu Russland misstrauisch war. Kiew hofft aber auf Unterstützung Indiens, weil es weltpolitisch eine wichtige Stimme ist.

NEOS starteten optimistisch in den Nationalratswahlkampf

Wien - Mit großem Optimismus sind die NEOS am Freitagnachmittag bei einem Fest in der Wiener Strandbar Herrmann offiziell in den Nationalratswahlkampf gestartet. Von allen Rednerinnen und Rednern wurde dabei das Ziel einer Regierungsbeteiligung angesprochen. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger gab sich überzeugt, dies zu erreichen und Österreich damit verändern zu können. "Es ist ein Job, den vielleicht nur eine Frau machen kann", meinte sie in ihrer Rede.

US-Zentralbankchef gibt Signal für Zinssenkung im September

Jackson Hole/Washington - Die US-Notenbank Fed steht kurz vor der ersten Zinssenkung seit Beginn des Jahrzehnts. Fed-Chef Jerome Powell gab den Finanzmärkten am Freitag in einer Rede auf dem Notenbankforum in Jackson Hole das erhoffte Signal für einen Lockerungsschritt im September: "Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen." Die Richtung sei klar, fügte er mit Blick auf Zinssenkungen hinzu. Timing und Tempo würden von den einlaufenden Daten, dem Ausblick und der Risikoabwägung abhängen.

IS-Attacke: Alle Geiseln in russischem Straflager frei

Moskau - Russische Sicherheitskräfte haben eine Geiselnahme in einem Gefängnis durch Islamisten beendet. Das Straflager sei gestürmt worden, meldeten mehrere Medien mit Verbindungen zum Sicherheitsapparat am Freitag. Mindestens ein Geiselnehmer sei getötet worden. Laut Baza-Telegram-Kanal sind alle Geiseln frei, eine Zahl wurde allerdings nicht genannt. Zuvor hatte eine Gruppe von islamistischen Häftlingen in dem Lager bei Wolgograd Geiseln genommen und zumindest einen Wärter getötet.

Mindestens 27 Menschen nach Busunglück in Nepal tot

Kathmandu - Bei einem Busunglück in Nepal im Bezirk Tanahun sind am Freitag mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus sei mit 43 Personen besetzt gewesen, sagte der Bezirksbeamte Janardan Gautam. Das Fahrzeug war auf dem Weg von Nepals zweitgrößter Stadt Pokhara in die Hauptstadt Kathmandu von einer Schnellstraße abgekommen und in einen Fluss gestürzt. Ein Polizeisprecher hatte zunächst gesagt, die meisten Passagiere seien gerettet und in Krankenhäuser gebracht worden.

Wiener Börse vor Powell-Rede mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin mit Kursgewinnen gezeigt. Der ATX stieg um 0,77 Prozent auf 3.681,62 Einheiten. Mit Spannung wird die eine heute Nachmittag anstehende Rede von Fed Chef Jerome Powell erwartet, der sich zur weiteren geldpolitischen Entwicklung in den USA äußern dürfte. In Wien legten OMV (plus 1 Prozent), Schoeller-Bleckmann (plus 1,5 Prozent) und voestalpine (plus 0,7 Prozent) nach Analystenkommentaren zu.

