Kennedy stellt sich im US-Wahlkampf hinter Trump

Washington/Phoenix (Arizona) - Der parteilose US-Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy unterstützt im US-Wahlkampf ab sofort den republikanischen Kontrahenten Donald Trump. Das erklärte der 70-Jährige am Freitag bei einem Auftritt in Phoenix (Bundesstaat Arizona). Kurz zuvor hatte Kennedy angekündigt, sich in besonders umkämpften Bundesstaaten aus dem Rennen ums Weiße Haus zurückziehen, was Trump im Wahlkampf helfen dürfte. Sein Name werde in sogenannten Swing States vom Wahlzettel gestrichen.

Linzer Bürgermeister geht drei Tage nach Geständnis

Linz - Drei Tage nachdem der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gestanden hat, 2017 an seinen Wunschkandidaten für die ausgeschriebene Funktion des künstlerischen Leiters der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) und der Brucknerhaus-Intendanz vor dem Hearing "allgemeine Fragen" weitergegeben zu haben, ist er alle Funktionen und Ämter los. Es war ein Rücktritt in mehreren Akten, wobei der innerparteiliche Druck ihn zum Finale am Freitag brachte: den Rückzug als Bürgermeister.

Indien will zu Lösung des Ukraine-Kriegs beitragen

Kiew (Kyjiw) - Bei seinem ersten Besuch in der von Russland angegriffenen Ukraine hat Indiens Ministerpräsident Narendra Modi seine Hilfe angeboten, um den Krieg zu beenden. Konkrete Vorschläge machte er aber nicht. Trotzdem bedeutete der Besuch eine Annäherung, nachdem die Ukraine wegen des engen indischen Verhältnisses zu Russland misstrauisch war. Kiew hofft aber auf Unterstützung Indiens, weil es weltpolitisch eine wichtige Stimme ist.

Biden verspricht Selenskyj neue Waffenhilfe für die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Joe Biden hat am Freitag in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein neues Militärhilfepaket angekündigt. Laut US-Präsidialamt umfasst dieses Luftabwehrraketen, Ausrüstung zur Drohnenabwehr, Panzerabwehrraketen und Munition. Zuvor hatte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft die westlichen Partner der Ukraine eindringlich zur Lieferung versprochener militärischer Unterstützung aufgefordert.

KTM-Mutter Pierer Mobility baut zusätzlich 200 Stellen ab

Mattighofen - Die oberösterreichische Pierer Mobility (früher KTM Industries) des Industriellen Stefan Pierer baut aufgrund von Absatzrückgängen im dritten Quartal zusätzlich 200 Jobs ab. Der Stellenabbau werde "vorwiegend in Österreich" stattfinden, hieß es am Freitagabend auf APA-Nachfrage. Im ersten Halbjahr hatte das Unternehmen bereits 373 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 309 in Österreich, abgebaut. Ende Juni beschäftigte die Gruppe rund 6.000 Mitarbeiter.

NEOS starteten optimistisch in den Nationalratswahlkampf

Wien - Mit großem Optimismus sind die NEOS am Freitagnachmittag bei einem Fest in der Wiener Strandbar Herrmann offiziell in den Nationalratswahlkampf gestartet. Von allen Rednerinnen und Rednern wurde dabei das Ziel einer Regierungsbeteiligung angesprochen. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger gab sich überzeugt, dies zu erreichen und Österreich damit verändern zu können. "Es ist ein Job, den vielleicht nur eine Frau machen kann", meinte sie in ihrer Rede.

US-Zentralbankchef gibt Signal für Zinssenkung im September

Jackson Hole/Washington - Die US-Notenbank Fed steht kurz vor der ersten Zinssenkung seit Beginn des Jahrzehnts. Fed-Chef Jerome Powell gab den Finanzmärkten am Freitag in einer Rede auf dem Notenbankforum in Jackson Hole das erhoffte Signal für einen Lockerungsschritt im September: "Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen." Die Richtung sei klar, fügte er mit Blick auf Zinssenkungen hinzu. Timing und Tempo würden von den einlaufenden Daten, dem Ausblick und der Risikoabwägung abhängen.

Venezuela: USA erkennen Urteil zu Maduros Wahlsieg nicht an

Caracas - Die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten lehnen die umstrittene Wiederwahl des autoritären Präsidenten Nicol�s Maduro in Venezuela weiter ab - trotz einer Bestätigung des Ergebnisses durch den Obersten Gerichtshof. Das teilten die Vereinigten Staaten und zehn Länder der Region gemeinsam mit - darunter Argentinien, Chile und Peru. Die linientreue Wahlbehörde hatte den seit 2013 regierenden Staatschef Maduro zum Sieger der Präsidentenwahl vom 28. Juli erklärt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red