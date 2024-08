Drei Tote bei Anschlag mit Messer auf Solinger Stadtfest

Solingen - Bei einer Messerattacke auf ein Stadtfest in der westdeutschen Stadt Solingen sind nach Polizeiangaben drei Menschen getötet und fünf schwer verletzt worden. Die Polizei stufte die blutige Tat am Freitagabend wegen des zielgerichteten Vorgehens als Anschlag ein. Die Suche nach dem Tatverdächtigen werde fortgesetzt, sagte eine Polizeisprecherin Samstagfrüh. Die Fahndung gehe über die Stadtgrenzen hinaus, in Solingen seien zahlreiche Straßensperren errichtet worden.

Bures kritisiert SP-Programmentwurf: "Unernsthaftigkeit"

Wien - Die SPÖ hat ihr Programm für die Nationalratswahl praktisch fertiggestellt. Im Parteipräsidium diese Woche wurde ein Entwurf vorgestellt, der der APA vorliegt und viele bekannte Forderungen wie die Millionärssteuer, eine Facharzt-Garantie und einen Testlauf für eine Vier-Tage-Woche enthält. Dazu kommen zahlreiche finanziell aufwändige Wünsche. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) befürchtet in einem Brief an das Präsidium den Verdacht der "Unernsthaftigkeit".

NEOS starteten optimistisch in den Nationalratswahlkampf

Wien - Mit großem Optimismus sind die NEOS am Freitagnachmittag bei einem Fest in der Wiener Strandbar Herrmann offiziell in den Nationalratswahlkampf gestartet. Von allen Rednerinnen und Rednern wurde dabei das Ziel einer Regierungsbeteiligung angesprochen. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger gab sich überzeugt, dies zu erreichen und Österreich damit verändern zu können. "Es ist ein Job, den vielleicht nur eine Frau machen kann", meinte sie in ihrer Rede.

Kennedy stellt sich im US-Wahlkampf hinter Trump

Washington/Phoenix (Arizona) - Der parteilose US-Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy unterstützt im US-Wahlkampf ab sofort den republikanischen Kontrahenten Donald Trump. Das erklärte der 70-Jährige am Freitag bei einem Auftritt in Phoenix (Bundesstaat Arizona). Kurz zuvor hatte Kennedy angekündigt, sich in besonders umkämpften Bundesstaaten aus dem Rennen ums Weiße Haus zurückziehen, was Trump im Wahlkampf helfen dürfte. Sein Name werde in sogenannten Swing States vom Wahlzettel gestrichen.

Biden verspricht Selenskyj neue Waffenhilfe für die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Joe Biden hat am Freitag in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein neues Militärhilfepaket angekündigt. Laut US-Präsidialamt umfasst dieses Luftabwehrraketen, Ausrüstung zur Drohnenabwehr, Panzerabwehrraketen und Munition. Zuvor hatte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft die westlichen Partner der Ukraine eindringlich zur Lieferung versprochener militärischer Unterstützung aufgefordert.

KTM-Mutter Pierer Mobility baut zusätzlich 200 Stellen ab

Mattighofen - Die oberösterreichische Pierer Mobility (früher KTM Industries) des Industriellen Stefan Pierer baut aufgrund von Absatzrückgängen im dritten Quartal zusätzlich 200 Jobs ab. Der Stellenabbau werde "vorwiegend in Österreich" stattfinden, hieß es am Freitagabend auf APA-Nachfrage. Im ersten Halbjahr hatte das Unternehmen bereits 373 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 309 in Österreich, abgebaut. Ende Juni beschäftigte die Gruppe rund 6.000 Mitarbeiter.

