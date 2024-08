Drei Tote bei Anschlag mit Messer auf Solinger Stadtfest

Solingen - Bei einer Messerattacke auf ein Stadtfest in der westdeutschen Stadt Solingen sind nach Polizeiangaben drei Menschen getötet und fünf schwer verletzt worden. Die Polizei stufte die blutige Tat am Freitagabend wegen des zielgerichteten Vorgehens als Anschlag ein. Die Suche nach dem Tatverdächtigen werde fortgesetzt, sagte eine Polizeisprecherin Samstagfrüh. Die Fahndung gehe über die Stadtgrenzen hinaus, in Solingen seien zahlreiche Straßensperren errichtet worden.

Bures kritisiert SP-Programmentwurf: "Unernsthaftigkeit"

Wien - Die SPÖ hat ihr Programm für die Nationalratswahl praktisch fertiggestellt. Im Parteipräsidium diese Woche wurde ein Entwurf vorgestellt, der der APA vorliegt und viele bekannte Forderungen wie die Millionärssteuer, eine Facharzt-Garantie und einen Testlauf für eine Vier-Tage-Woche enthält. Dazu kommen zahlreiche finanziell aufwändige Wünsche. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) befürchtet in einem Brief an das Präsidium den Verdacht der "Unernsthaftigkeit".

KPÖ-Spitzenkandidat: Wir streben kein Regierungsamt an

Wien - Die KPÖ will in den Nationalrat einziehen, aber nicht mitregieren. "Was momentan wirklich fehlt, ist eine Oppositionspartei, die regelmäßig an die sozialen Bedürfnisse der Menschen erinnert", so KPÖ-Spitzenkandidat Tobias Schweiger im APA-Interview. Die aktuelle Sozialhilfe-Debatte kritisiert er als Diskussion darüber, ob "die Menschen mit Mindestsicherung arm oder noch ärmer sein sollen". Für EU-Bürger kann er sich ein Wahlrecht auch ohne Staatsbürgerschaft vorstellen.

Kocher gegen Cooling-Off-Phase vor Wechsel in die OeNB

Wien - Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) kann der Idee einer Cooling-Off-Phase für Regierungspolitiker vor einem Wechsel in die Nationalbank (OeNB) wenig abgewinnen. Zwischen seinem Ministeramt und dem Posten als Gouverneur sehe er keine Unvereinbarkeit, außerdem sei die mitgebrachte wirtschaftspolitische Erfahrung für die dortige Praxis vorteilhaft, argumentierte er im Gespräch mit der APA. Über seine Zeit als Minister zog er eine positive Bilanz.

Biden verkündet neue US-Militärhilfe für die Ukraine

Washington - US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine neue Militärhilfen, vor allem für die Luftabwehr, zugesichert. Das teilte das Weiße Haus in Washington am Freitag nach einem Telefonat Bidens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit. Das US-Verteidigungsministerium bezifferte den Umfang der neuen Hilfen mit 125 Millionen Dollar (112 Millionen Euro), die Rüstungslieferungen stammen demnach aus US-Beständen.

Kennedy und Trump bei Wahlkampfveranstaltung Seite an Seite

Glendale (Arizona)/Washington - Der parteilose Robert F. Kennedy ist erstmals bei einer Wahlkampfveranstaltung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump aufgetreten. "Wir standen etwas auf entgegengesetzten Seiten", empfing Trump seinen Gast auf der Bühne in Glendale im Bundesstaat Arizona. Kennedy sei ihn im Wahlkampf ein paar Mal angegangen, das habe ihm nicht gefallen. "Aber er ist eine phänomenale Person, ein phänomenaler Mann."

Bootsunglück vor Palermo: Familie Lynch dankt Behörden

Rom/Palermo - Die Familie des 59-jährigen britischen Technologie-Magnaten Mike Lynch und seiner 18-jährigen Tochter Hannah, die bei dem Untergang der Luxusjacht "Bayesian" am Montag vor der Küste Palermos ums Leben gekommen sind, hat den italienischen Behörden für ihre Hilfe gedankt. "Wir danken der italienischen Küstenwache und allen, die zur Rettung beigetragen haben", heißt es in einer Erklärung, die von italienischen Medien veröffentlicht wurde.

