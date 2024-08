Polizei nimmt mutmaßlichen Attentäter von Solingen fest

Solingen - Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Messerangriff von Solingen einen Tatverdächtigen festgenommen. Das gab Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Samstagabend in den ARD-"Tagesthemen" bekannt und sprach von einem "wirklich Verdächtigen", den man den ganzen Tag gesucht habe. Er werde jetzt vernommen. Ein Sprecher des Landesinnenministeriums bestätigte, dass sich der Mann gestellt habe.

Polaschek plant neue Spezial-Deutschförderklassen

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will spezielle Deutschförderklassen für jene Kinder, denen neben Deutschkenntnissen auch die üblicherweise im Kindergarten erlernten Vorläuferfähigkeiten für die Schule fehlen. Solche sind vor allem im Rahmen des Familiennachzugs ins Land gekommen. Diese Vorbereitungsklassen sollen ein halbes Jahr oder Jahr dauern und vorschulähnlich organisiert sein, so Polaschek zur APA. Der Fokus soll noch stärker auf dem Deutschlernen liegen.

Kaiser lehnt Koalition mit FPÖ ab

Klagenfurt - Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hält bei der Nationalratswahl im Herbst einen Dreikampf um den ersten Platz zwischen FPÖ, ÖVP und SPÖ für wahrscheinlich. Eine Koalition mit der FPÖ könne sich Kaiser danach aber nicht vorstellen, erklärte er im Interview mit der APA. Und: Eine angekündigte monetäre Kindergrundsicherung in Kärnten wird es in der geplanten Form nicht geben.

Tirols NEOS-Chef Oberhofer will Treichl als Finanzminister

Innsbruck/Wien - Der Tiroler NEOS-Chef Dominik Oberhofer spricht sich im Falle einer Regierungsbeteiligung seiner Partei nach der Nationalratswahl für Ex-Erste Bank-Chef und jetzigen Europäisches Forum Alpbach-Präsident Andreas Treichl als Finanzminister auf einem pinken Ticket aus. Treichl wäre ob seiner "Unabhängigkeit, wirtschaftlichen Erfahrung und Expertise" eine "Idealbesetzung und ein Glücksfall für die Republik", sagte Oberhofer im APA-Gespräch.

"Starliner"-Probleme: NASA holt Astronauten erst 2025 zurück

Cape Canaveral/Washington - Die US-Raumfahrtbehörde NASA will zwei Astronauten, die aufgrund von Problemen mit dem "Starliner" bereits deutlich länger als ursprünglich geplant an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) sind, nun erst im kommenden Februar und mit einem anderen Raumschiff, dem "Crew Dragon" von SpaceX, zur Erde zurückbringen. Das teilte die NASA am Samstag bei einer Pressekonferenz mit.

Chef von Messengerdienst Telegram in Frankreich festgenommen

Paris - Der Gründer des Messengerdienstes Telegram, Pawel Durow, ist in Frankreich festgenommen worden. Der in Frankreich gesuchte Mann wurde am Samstagabend nach seiner Ankunft aus Aserbaidschan am Flughafen Le Bourget in Polizeigewahrsam genommen, wie die Sender TF1 und BFMTV sowie andere Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise berichteten. Die russische Botschaft in Frankreich habe sich des Falls bereits angenommen, hieß es in einer Stellungnahme des Außenministeriums in Moskau.

