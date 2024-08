Mutmaßlicher Messerattentäter von Solingen in U-Haft

Solingen/Karlsruhe - Der Tatverdächtige im Fall der Messerattacke in der deutschen Stadt Solingen mit drei Toten ist in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe habe Haftbefehl unter anderem wegen Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wegen Mordes erlassen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Keine Einigung bei Gaza-Gesprächen in Kairo

Kairo - Die Verhandlungen in Kairo über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg haben Insidern zufolge am Sonntag keine Einigung gebracht. Weder Israel noch die radikal-islamische Hamas hätten den von den Vermittlern vorgelegten Kompromissen zugestimmt, sagten zwei Vertreter aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Ein hochrangiger US-Beamter bezeichnete die Gespräche hingegen als "konstruktiv" mit dem Bestreben aller Seiten, "ein endgültiges und umsetzbares Abkommen" zu erreichen.

Kiew: Belarus zieht Truppen an Grenze zur Ukraine zusammen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat dem mit Russland verbündeten Nachbarland Belarus vorgeworfen, Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzuziehen. Das Außenministerium in Kiew teilte am Sonntag mit, ukrainische Geheimdienste hätten beobachtet, dass Belarus "unter dem Deckmantel von Übungen eine erhebliche Zahl von Kräften in der Region Gomel in der Nähe der ukrainischen Grenze zusammengezogen hat".

Tote bei russischen Angriffen auf ostukrainisches Sumy

Kiew (Kyjiw) - Russische Truppen haben die ostukrainische Region Sumy unter schweren Beschuss genommen. Binnen 24 Stunden seien über 260 Angriffe aus verschiedenen Waffen registriert worden, teilten Lokalbehörden mit. Dabei starben vier Menschen, 13 weitere Zivilisten seien verletzt worden. Zahlreiche Wohnhäuser seien zerstört worden. Ein Reuters-Mitarbeiter wurde indes laut offiziellen Angaben bei nächtlichem, russischen Beschuss der ostukrainischen Stadt Kramatorsk getötet.

ÖVP legt Novelle für Security-Mitarbeiter vor

Wien - Die beiden ÖVP-geführten Ministerien für Arbeit und Wirtschaft sowie für Inneres haben einen Entwurf für strengere Kontrollen von Security-Mitarbeitern vorgelegt. Darin sind unter anderem laufende Sicherheitsüberprüfungen, einheitliche Qualitätsstandards und Ausbildung sowie Ausweise und eine eigene Datenbank vorgesehen. Die Novelle wurde dem grünen Koalitionspartner übermittelt.

Nur Drittel der Schüler besucht Ganztagsschule

Wien - Österreich ist weiter vorrangig ein Land der Halbtagsschulen. Nur 30,9 Prozent der Kinder an allgemeinbildenden Pflichtschulen bzw. AHS-Unterstufen haben im Schuljahr 2023/24 einen Standort mit schulischer Tagesbetreuung besucht, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Demnach gab es zuletzt 2.984 Ganztagsschulen, "echte" Ganztagsschulen mit einem Wechsel aus Unterricht, Lern- und Freizeit sogar nur 256.

