Nur Drittel der Schüler besucht Ganztagsschule

Wien - Österreich ist weiter vorrangig ein Land der Halbtagsschulen. Nur 30,9 Prozent der Kinder an allgemeinbildenden Pflichtschulen bzw. AHS-Unterstufen haben im Schuljahr 2023/24 einen Standort mit schulischer Tagesbetreuung besucht, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Demnach gab es zuletzt 2.984 Ganztagsschulen, "echte" Ganztagsschulen mit einem Wechsel aus Unterricht, Lern- und Freizeit sogar nur 256.

ÖVP legt Novelle für Security-Mitarbeiter vor

Wien - Die beiden ÖVP-geführten Ministerien für Arbeit und Wirtschaft sowie für Inneres haben einen Entwurf für strengere Kontrollen von Security-Mitarbeitern vorgelegt. Darin sind unter anderem laufende Sicherheitsüberprüfungen, einheitliche Qualitätsstandards und Ausbildung sowie Ausweise und eine eigene Datenbank vorgesehen. Die Novelle wurde dem grünen Koalitionspartner übermittelt.

Keine Einigung bei Gaza-Gesprächen in Kairo

Kairo - Die Verhandlungen in Kairo über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg haben Insidern zufolge am Sonntag keine Einigung gebracht. Weder Israel noch die radikal-islamische Hamas hätten den von den Vermittlern vorgelegten Kompromissen zugestimmt, sagten zwei Vertreter aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Ein hochrangiger US-Beamter bezeichnete die Gespräche hingegen als "konstruktiv" mit dem Bestreben aller Seiten, "ein endgültiges und umsetzbares Abkommen" zu erreichen.

Auto kracht in Mittersill in Pizzeria: Zahlreiche Verletzte

Mittersill - Ein Autofahrer ist am späten Sonntagabend am Stadtplatz von Mittersill im Pinzgau in ein Lokal gefahren und hat mehrere Personen verletzt. Der Lenker, ein 1987 geborener Pole, hatte gegen 22.00 Uhr bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam rechts von der B165 (Gerlos Landesstraße) ab und krachte in eine Pizzeria, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

"Vier Pfoten" kritisiert unseriösen Online-Welpenhandel

Wien - Eine Untersuchung in sieben europäischen Ländern, durchgeführt von "Vier Pfoten", hat die Beteiligung Österreichs am fragwürdigen Welpenhandel über Instagram und Facebook aufgedeckt. Es wurden 15 Facebook-Gruppen und sieben Instagram-Profile identifiziert, die unter anderem Inserate von nicht registrierten Händlern und Welpen unter dem gesetzlichen Mindestalter anboten. Trotz Richtlinien des Meta-Konzerns fanden die Anbieter Schlupflöcher, kritisierte die NGO am Montag.

Verletzte und Vermisste nach Eishöhleneinsturz in Island

Reykjavik - Beim Einsturz einer Eishöhle in Island sind zwei Menschen schwer verletzt worden, zwei weitere werden noch vermisst. Sie gehörten zu einer 25-köpfigen Touristengruppe, die die Höhle im Gletscher Breidamerkurjökull im Rahmen einer Führung besichtigte, als das Unglück geschah. Etwa 100 Rettungskräfte, darunter spezialisierte Höhlenretter, sowie Hubschrauber waren im Einsatz, wie der Sender R�V berichtete.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red