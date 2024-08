Massive russische Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen aus der Luft beschossen. Beobachter in Kiew sprechen von einem der schwersten Luftangriffe in zweieinhalb Jahren Krieg. Explosionen wurden aus dem Umland der Hauptstadt und den Gebieten Schytomir, Chmelnyzkyj, Ternopil und Lwiw gemeldet, wie aus der offiziellen Luftalarm-App hervorgeht. Mindestens drei Menschen kamen nach bisherigen Berichten dabei ums Leben.

Kleinflugzeug in Vorarlberg abgestürzt

Bregenz/Brand - Am Montagvormittag ist bei Brand (Bez. Bludenz) ein Kleinflugzeug abgestürzt. Ein Großeinsatz sei im Gange, die Rettungskräfte befänden sich bereits an der Unfallstelle, bestätigte die Rettungs-und Feuerwehrleitstelle (RFL) gegen 11.30 Uhr gegenüber der APA entsprechende Medienberichte. Die Maschine ging im Bereich der Unteren Brüggele Alpe und damit in hochalpinem Gelände nieder. Wie viele Personen sich an Bord befanden und ob sie überlebten, war vorerst unklar.

Schiffbruch vor Palermo: Ermittlungen gegen Kapitän

Rom - Eine Woche nach dem Untergang einer Luxusjacht vor der Küste Siziliens mit sieben Toten hat die dortige Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung gegen den neuseeländischen Kapitän eröffnet. Es werde wegen der möglichen "Verbrechen des fahrlässigen Schiffbruchs und mehrfacher fahrlässiger Tötung" ermittelt, berichtete die Tageszeitung "La Repubblica" am Montag. Der Kapitän war am Sonntag zwei Stunden lang befragt worden.

ÖVP will Eingangssteuersatz senken

Wien - Die ÖVP geht mit einem Steuersenkungsprogramm in die Nationalratswahl. Wie Parteichef Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Montag flankiert von Wirtschaftsbund-Obmann Harald Mahrer und Arbeitnehmerbund-Chef August Wöginger kundtat, soll der Eingangssteuersatz von 20 auf 15 Prozent sinken. Zudem soll die 48-Prozent-Steuerstufe abgeschafft werden. Überstunden sollen komplett steuerfrei werden.

Liste Gaza will anderen Parteien Denkzettel verpassen

Wien - Die Liste Gaza will den anderen politischen Parteien bei der Nationalratswahl einen Denkzettel verpassen. "Dafür, dass sie sich auf die Seite des Völkermords gestellt haben", so Spitzenkandidatin Irina Vana am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien. Hauptforderung der Kleinpartei ist, dass sich Österreich für einen sofortigen Waffenstillstand im Nahen Osten einsetzen soll. Zudem will man eine Anerkennung Palästinas und ein "Ende des Anti-Islam-Kurses" erreichen.

Winzer rechnen heuer mit qualitativ guter Ernte

Donnerskirchen/St. Pölten/Graz - Die Winzer im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark erwarten heuer eine qualitativ gute Weinernte. Die Menge wird im Burgenland und in Niederösterreich etwas geringer ausfallen als in den Jahren zuvor - aber: "Wir haben nicht zu wenig Wein", hielt der Präsident des burgenländischen Weinbauverbandes, Andreas Liegenfeld, bei einer Pressekonferenz am Montag fest. In der Steiermark rechnet man mit einer größeren Ernte als 2023.

Auto kracht in Mittersill in Pizzeria: Zahlreiche Verletzte

Mittersill - Ein Autofahrer ist am späten Sonntagabend am Stadtplatz von Mittersill im Pinzgau in ein Lokal gefahren und hat mehrere Personen verletzt. Der Lenker, ein 1987 geborener Pole, hatte gegen 22.00 Uhr bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam rechts von der B165 (Gerlos Landesstraße) ab und krachte in eine Pizzeria, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

