Babler sieht SPÖ-Programm fast einstimmig unterstützt

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich am Montag vom internen Streit über das Wahlprogramm seiner Partei unbeeindruckt gezeigt. Im ORF-"Sommergespräch" erklärte er, dass es von 60 Personen eine einzige Gegenstimme gegeben habe. Diese sei nicht Doris Bures gewesen. Die Zweite Nationalratspräsidentin hatte zuletzt in einem Schreiben an das Präsidium noch heftige Kritik an dem Programm, speziell bezüglich der Finanzierbarkeit der Forderungen geübt.

Nach Hisbollah-Angriff auf Israel Fokus auf Gaza-Waffenruhe

Washington - Nach den außergewöhnlich heftigen gegenseitigen Angriffen zwischen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und der israelischen Armee rücken die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazakrieg wieder in den Vordergrund. Intensive Vermittlungsgespräche in Kairo haben zwar bisher keinen Durchbruch erzielt. Laut US-Regierung setzen aber Arbeitsgruppen in den kommenden Tagen in der ägyptischen Hauptstadt die Gespräche über offene Detailfragen fort.

Streik bei Lufthansa-Tochter Discover begonnen

Frankfurt - Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines haben zum Ende der Ferienzeit Streiks von Piloten und Kabinenpersonal begonnen. Damit kommen auf Passagiere Verspätungen und Flugausfälle zu, deren Ausmaß noch nicht abzusehen ist. Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und UFO hatten die Besatzungen bei der Fluggesellschaft zu einem viertägigen Streik aufgerufen, der bis Freitag dauern soll. Betroffen sind alle Abflüge aus Deutschland, die ersten waren in der Früh geplant.

Selenskyj droht Russland mit Vergeltung wegen Luftschlägen

Kiew (Kyjiw) - Nach den groß angelegten russischen Luftangriffen gegen die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Vergeltung angekündigt. Die militärische Antwort werde vorbereitet unter Einsatz der vom Westen gelieferten F-16-Kampfjets, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland hatte das Nachbarland nach Angaben aus Kiew mit 236 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen attackiert. Dabei starben laut Behörden mindestens sieben Menschen, 47 weitere wurden verletzt.

Außenminister Schallenberg wegen Lungenentzündung im Spital

Wien/Alpbach - Außenminister Alexander Schallenberg befindet sich seit Samstag aufgrund einer Lungenentzündung in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Das teilte sein Büro der APA am Montag mit. Alle für diese Woche geplanten Termine und Reisen seien daher abgesagt oder verschoben worden. Weiters hieß es seitens des Außenministeriums (BMEIA): "Es geht ihm gut und er dankt den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal ausdrücklich für die hervorragende Versorgung."

U-Haft von Telegram-Chef Durow in Frankreich verlängert

Paris - Der in Frankreich festgenommene Chef der Messenger-App Telegram, Pawel Durow, muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Die U-Haft sei bis Mittwoch verlängert worden, erfuhr AFP am Montag aus Ermittlerkreisen. Durow war Samstagabend am Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen worden. Die Behörden werfen ihm vor, er habe nicht genug dagegen getan, dass Telegram für kriminelle Zwecke genutzt wird. Die U-Haft zur Befragung kann bis zu maximal 96 Stunden verlängert werden.

