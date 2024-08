Bures verärgert über Weitergabe von E-Mail

Wien - Die Wiener SPÖ-Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl, Doris Bures, hat sich am Dienstag verärgert über die Veröffentlichung eines internen Mails gezeigt, in dem sie Kritik an Vorschlägen für das rote Wahlprogramm geäußert hatte. "Natürlich hat es mich gestört", sagte sie im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten. Wer das Schreiben geleakt hat, weiß sie nicht, wie sie beteuerte: "Ich war es nicht." Die inhaltliche Diskussion verteidigte sie.

Israel: 52-jährige Geisel aus Gazastreifen befreit

Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine israelische Geisel aus dem südlichen Gazastreifen gerettet. Armee und Inlandsgeheimdienst Shin Bet hätten den 52-jährigen Kaid Farhan Alkadi bei einem "komplexen Einsatz" befreit, teilte die Armee am Dienstag mit. Alkadi war demnach am 7. Oktober von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas entführt und in den Gazastreifen verschleppt worden.

Kleinflugzeug-Absturz in Vorarlberg: Pilot tot

Bregenz - Der 59-jährige Pilot des Kleinflugzeugs, das am Montagvormittag bei Brand (Bez. Bludenz) abgestürzt ist, hat das Unglück nicht überlebt. Man habe mittlerweile Leichenteile geborgen, informierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen der Flugunfallkommission aus dem zuständigen Ministerium zufolge dürfte das Flugzeug noch in der Luft auseinandergebrochen sein.

IAEA-Chef Grossi besuchte russisches AKW Kursk

Kursk - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat sich in Russland ein Bild von der Lage im frontnahen russischen Atomkraftwerk Kursk gemacht. Grossi habe das AKW in der Stadt Kurtschatow im Gebiet Kursk komplett besichtigt und auch das Gebiet um den Meiler herum, berichteten russische Medien. Von russischer Seite nahmen AKW-Direktor Alexander Uwakin und der Bürgermeister von Kurtschatow, Igor Korpunkow, an dem Treffen teil.

Durchbruchsversuch ukrainischer Truppen in Belgorod

Belgorod - Ukrainische Truppen habe Berichten auf russischen Telegram-Kanälen zufolge versucht, die Grenze zur Region Belgorod zu durchbrechen. Rund 500 ukrainische Soldaten griffen Grenzübergänge in Nechotejewka und Schebekino an, heißt es auf dem Kanal Mash am Dienstag. Belgorod grenzt an die Ukraine und an die russische Region Kursk, in die ukrainische Truppen am 6. August überraschend vorgedrungen waren.

Kaum Flugausfälle bei Lufthansa-Tochter Discover

Frankfurt - Der beim Lufthansa-Ferienflieger Discover gestartete Arbeitskampf von Piloten und Flugbegleitern hat am ersten Streiktag nur zu wenigen Flugstreichungen geführt. Ein großer Teil der geplanten 55 Flüge habe stattgefunden, erklärte die Lufthansa-Tochter am Dienstag. "Wir tun alles, um trotz des Streiks so viele Gäste wie möglich an ihr Ziel zu bringen und die Auswirkungen auf sie so gering wie möglich zu halten." Der organisatorische Aufwand sei aber eine große Herausforderung.

Schulkosten im Schnitt bei 2.200 Euro pro Jahr

Wien - Eltern zahlen im Schnitt rund 2.200 Euro pro Jahr für den Schulbesuch eines Kindes. Die höchsten Kosten fallen dabei für Schülerinnen und Schüler der AHS-Oberstufe bzw. der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen an, zeigt die aktuelle Schulkostenstudie der Arbeiterkammer (AK). Am geringsten sind sie für Kinder in der AHS-Unterstufe bzw. Mittelschule, dazwischen liegen die Volksschulen. Am höchsten ist die Kostenbelastung zum Schulstart bzw. zum Schulschluss.

Überfall auf Bankfiliale in Tirol - Täter geflüchtet

Mieders - Ein Bewaffneter hat Dienstagvormittag kurz vor 11.00 Uhr eine Bankfiliale in Mieders im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) überfallen. Der Mann hatte das Geldinstitut vermummt betreten und in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Daraufhin floh er über angrenzende Felder in Richtung Norden. Es gab keine Verletzten.

Wiener Börse mit leichten Zuwächsen, ATX gewinnt 0,08 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf mit leichten Zuwächsen gezeigt. Der ATX stieg gegen 14.25 Uhr um 0,08 Prozent auf 3.697,62 Einheiten. Mit Blick auf die Zinssenkungserwartungen in den USA und der Eurozone brachten heute veröffentlichte Konjunkturdaten keine größeren Impulse. Im weiteren Verlauf wird noch das US-Verbrauchervertrauen erwartet. Unter den Einzelwerten gaben Verbund um 1,2 Prozent nach.

