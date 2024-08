Regierung offenbar einig bei Sicherheitsstrategie

Wien/Brüssel - Die Schwarz-Grüne Bundesregierung dürfte sich bei der lange diskutierten Sicherheitsstrategie nun geeinigt haben. Ein 57-seitiger, der APA vorliegender Letztentwurf, über den auch das "profil" berichtete, sieht unter anderem eine engere Zusammenarbeit mit der NATO und den Ausstieg aus russischem Gas vor. Offiziell werden könnte die Strategie schon morgen per Umlaufbeschluss.

Fast zwei Jahre Haft für Klimaaktivisten in Deutschland

Berlin - Nach der Teilnahme an Sitzblockaden ist ein 65-jähriger Aktivist der Klimagruppe "Letzte Generation" in Berlin zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Ein Jahr und zehn Monate Gefängnis ergingen gegen den Mann am Amtsgericht Tiergarten, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Er habe sich der Nötigung, versuchten Nötigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht.

Weitere Hamas-Geisel aus Gazastreifen gerettet

Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine israelische Geisel aus dem südlichen Gazastreifen gerettet. Armee und Inlandsgeheimdienst Shin Bet hätten den 52-jährigen Kaid Farhan Alkadi bei einem "komplexen Einsatz" befreit, teilte die Armee am Dienstag mit. Alkadi war demnach am 7. Oktober von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas entführt und in den Gazastreifen verschleppt worden.

Über vier Jahre Haft für ersten Eindringling in US-Kapitol

Washington - Ein 46-Jähriger, der beim Sturm von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol im Jänner 2021 als erster in das Kongressgebäude eingedrungen war, ist zu fast viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Richter in Washington verhängte am Dienstag eine Haftstrafe von 53 Monaten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Dollar (1.791,63 Euro) gegen den Angeklagten Michael Sparks aus dem Bundesstaat Kentucky.

Mann wegen dreifachen Mordversuchs vor Wiener Gericht

Wien - Wegen dreifachen Mordversuchs muss sich am Mittwoch ein 40-jähriger Mann vor einem Schwurgericht in Wien verantworten. Er soll am 18. Mai in einem Lokal in Margareten nach einem Streit mit dem Messer auf drei Gäste losgegangen sein. Die Opfer erlitten mitunter gravierende Stich- und Schnittverletzungen. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine Freiheitsstrafe zwischen zehn und 20 Jahren oder lebenslange Haft.

Mann in Moers nach versuchtem Angriff von Polizei erschossen

Duisburg - Nach einem mutmaßlichen Angriff auf Passanten ist ein offenbar mit zwei Messern bewaffneter Mann in Moers von der Polizei erschossen worden. Beamten in der nordrhein-westfälischen Stadt wurden nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag alarmiert, weil ein Unbekannter offenbar mehrere Passanten tätlich angegriffen und bedroht habe. Nach vorläufigen Erkenntnissen habe der Mann dann "mit zwei Messern in den Händen die Polizisten angegriffen".

