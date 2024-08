Zwei Tote bei israelischem Militäreinsatz im Westjordanland

Jenin - Bei Konfrontationen während eines groß angelegten israelischen Militäreinsatzes in der Stadt Jenin im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden seien in der Nacht durch Schüsse getötet worden, außerdem gebe es mehrere Verletzte, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Ob es sich bei ihnen um militante Palästinenser handelt, war zunächst unklar.

Weitere Hamas-Geisel aus Gazastreifen gerettet

Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine israelische Geisel aus dem südlichen Gazastreifen gerettet. Armee und Inlandsgeheimdienst Shin Bet hätten den 52-jährigen Kaid Farhan Alkadi bei einem "komplexen Einsatz" befreit, teilte die Armee am Dienstag mit. Alkadi war demnach am 7. Oktober von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas entführt und in den Gazastreifen verschleppt worden.

Laut Trump TV-Duell mit Harris am 10. September

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach eigenen Angaben eine Einigung für ein Fernsehduell am 10. September mit Kamala Harris erzielt. Diese sehe eine TV-Debatte beim Sender ABC nach den gleichen Regeln wie beim CNN-Duell vom 27. Juni vor, erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damals hatte es ein Duell zwischen Trump und Präsident Joe Biden ohne Studiopublikum und mit stummgeschaltetem Mikrofon für den gerade nicht sprechenden Teilnehmer gegeben.

SpaceX startet Mission in 700 Kilometer Höhe

Cape Canaveral - SpaceX will Mittwochfrüh (9.38 Uhr MESZ) erstmals Astronauten in eine besonders hohe Umlaufbahn um die Erde bringen. Bei der für maximal fünf Tage geplanten Mission "Polaris Dawn" sollen sich die vier Besatzungsmitglieder nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral bis zu 700 Kilometer von der Erde entfernen. Damit handelt es sich laut SpaceX um die größte Entfernung von Menschen zur Erde seit den letzten Apollo-Missionen zum Mond in den frühen 1970er-Jahren.

Nach Synagogenanschlag Protest in Südfrankreich

Montpellier - Nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Südfrankreich haben in Montpellier rund tausend Menschen gegen Antisemitismus protestiert. An dem Protest Dienstagabend in der südfranzösischen Stadt nahmen zahlreiche Politiker und Vertreter verschiedener Religionen teil. Ein Angriff auf eine Synagoge sei auch ein Angriff auf die Werte der Republik, sagte der Vorsitzende des jüdischen Konsistoriums, Elie Korchia.

Fast zwei Jahre Haft für Klimaaktivisten in Deutschland

Berlin - Nach der Teilnahme an Sitzblockaden ist ein 65-jähriger Aktivist der Klimagruppe "Letzte Generation" in Berlin zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Ein Jahr und zehn Monate Gefängnis ergingen gegen den Mann am Amtsgericht Tiergarten, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Er habe sich der Nötigung, versuchten Nötigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht.

