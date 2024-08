Zehn Palästinenser im Westjordanland getötet

Jenin - Bei israelischen Einsätzen im besetzten Westjordanland sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmondes zehn Palästinenser getötet worden. Zwei Palästinenser seien in der Stadt Jenin getötet worden, sagte ein Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmondes am Mittwoch AFP. Vier Menschen seien in einem nahe gelegenen Dorf und vier weitere in einem Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt Tubas getötet worden.

Haimbuchner für ÖVP-Koalition mit "Freiheitlichem Kanzler"

Linz - Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner nennt als Wunschergebnis aus der Nationalratswahl eine FPÖ-ÖVP-Koalitionsregierung mit einem blauen Kanzler. Für die Neuwahl eines Linzer Bürgermeisters, die nach dem Rücktritt von Klaus Luger (SPÖ) ansteht, rechnet er damit, dass FPÖ-Stadtrat Michael Raml in die Stichwahl kommt. Er selbst will bei der Landtagswahl 2027 in Oberösterreich wieder antreten, meinte er im APA-Gespräch.

X von Ausfällen betroffen

San Francisco - Die Social-Media-Plattform X kämpft mit weitreichenden Störungen. Allein in den USA gingen auf dem Höhepunkt der Ausfälle am Dienstagabend (Ortszeit) mehr als 36.500 Störungsmeldungen ein, wie die Website Downdetector.com, die Ausfälle verschiedener Online-Dienste überwacht, mitteilte. Die Probleme waren nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Downdetector verzeichnete auch mehr als 3.300 Störungsmeldungen aus Kanada und rund 1.600 aus Großbritannien.

Laut Trump TV-Duell mit Harris am 10. September

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach eigenen Angaben eine Einigung für ein Fernsehduell am 10. September mit Kamala Harris erzielt. Diese sehe eine TV-Debatte beim Sender ABC nach den gleichen Regeln wie beim CNN-Duell vom 27. Juni vor, erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damals hatte es ein Duell zwischen Trump und Präsident Joe Biden ohne Studiopublikum und mit stummgeschaltetem Mikrofon für den gerade nicht sprechenden Teilnehmer gegeben.

SpaceX startet Mission in 700 Kilometer Höhe

Cape Canaveral - SpaceX will Mittwochfrüh (9.38 Uhr MESZ) erstmals Astronauten in eine besonders hohe Umlaufbahn um die Erde bringen. Bei der für maximal fünf Tage geplanten Mission "Polaris Dawn" sollen sich die vier Besatzungsmitglieder nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral bis zu 700 Kilometer von der Erde entfernen. Damit handelt es sich laut SpaceX um die größte Entfernung von Menschen zur Erde seit den letzten Apollo-Missionen zum Mond in den frühen 1970er-Jahren.

Schuljahr bringt Matura-Änderungen und Kinderschutzkonzepte

Wien - Ab dem neuen Schuljahr ist die Pflicht zur Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) an den AHS Geschichte. Stattdessen kommt eine "Abschließende Arbeit", die auch Multimediaprodukt, Videoreportage oder Podcast sein kann. Bis 2028/29 können Maturantinnen und Maturanten alternativ eine zusätzliche mündliche oder schriftliche Matura wählen, ihre Entscheidung müssen sie bis 30. September treffen. An allen Schulen muss es außerdem ab Herbst Gewaltschutzkonzepte geben.

