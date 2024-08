Militäreinsatz im Westjordanland könnte Tage dauern

Jenin - Israels großangelegte Militäroperation im besetzten Westjordanland könnte laut "Times of Israel" länger dauern. Der in der Nacht auf Mittwoch begonnene "Anti-Terror-Einsatz" sei Quellen in der Armee zufolge auf mehrere Tage angelegt. Schwerpunkt der Operation sei vor allem die Region Tulkarem, aber auch in der Stadt Jenin und in der Flüchtlingssiedlung Far'a bei Tubas seien die Streitkräfte aktiv. Nach palästinensischen Angaben wurden bisher mindestens zehn Menschen getötet.

Kinderwagen stürzte in NÖ in Bach: Zwei Verletzte

Bad Erlach/Wien - Ein Kinderwagen, in dem sich ein 13 Monate alter Bub befand, ist am Dienstagnachmittag in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) in den Pittenbach gestürzt. Die Großmutter sprang ins Wasser, um ihren Enkel zu retten. Zwei Passantinnen zogen den Kinderwagen und die 70-Jährige aus dem Bach und reanimierten den Buben. Das Kleinkind wurde in eine Wiener Klinik geflogen. Auch die Frau wurde verletzt ins Spital gebracht, bestätigte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage Medienberichte.

Haimbuchner für ÖVP-Koalition mit "Freiheitlichem Kanzler"

Linz - Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner nennt als Wunschergebnis aus der Nationalratswahl eine FPÖ-ÖVP-Koalitionsregierung mit einem blauen Kanzler. Für die Neuwahl eines Linzer Bürgermeisters, die nach dem Rücktritt von Klaus Luger (SPÖ) ansteht, rechnet er damit, dass FPÖ-Stadtrat Michael Raml in die Stichwahl kommt. Er selbst will bei der Landtagswahl 2027 in Oberösterreich wieder antreten, meinte er im APA-Gespräch.

X von Ausfällen betroffen

San Francisco - Die Social-Media-Plattform X kämpft mit weitreichenden Störungen. Allein in den USA gingen auf dem Höhepunkt der Ausfälle am Dienstagabend (Ortszeit) mehr als 36.500 Störungsmeldungen ein, wie die Website Downdetector.com, die Ausfälle verschiedener Online-Dienste überwacht, mitteilte. Die Probleme waren nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Downdetector verzeichnete auch mehr als 3.300 Störungsmeldungen aus Kanada und rund 1.600 aus Großbritannien.

Laut Trump TV-Duell mit Harris am 10. September

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach eigenen Angaben eine Einigung für ein Fernsehduell am 10. September mit Kamala Harris erzielt. Diese sehe eine TV-Debatte beim Sender ABC nach den gleichen Regeln wie beim CNN-Duell vom 27. Juni vor, erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damals hatte es ein Duell zwischen Trump und Präsident Joe Biden ohne Studiopublikum und mit stummgeschaltetem Mikrofon für den gerade nicht sprechenden Teilnehmer gegeben.

SpaceX-Start erneut verschoben

Cape Canaveral - Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erneut den Start einer Mission verschoben, in deren Verlauf der bisher erste privat finanzierte Weltraumspaziergang stattfinden soll. Der Start werde wegen "ungünstiger Wettervorhersagen für die Wasserlandegebiete" der Dragon-Kapsel vor der Küste Floridas verschoben, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit.

Schuljahr bringt Matura-Änderungen und Kinderschutzkonzepte

Wien - Ab dem neuen Schuljahr ist die Pflicht zur Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) an den AHS Geschichte. Stattdessen kommt eine "Abschließende Arbeit", die auch Multimediaprodukt, Videoreportage oder Podcast sein kann. Bis 2028/29 können Maturantinnen und Maturanten alternativ eine zusätzliche mündliche oder schriftliche Matura wählen, ihre Entscheidung müssen sie bis 30. September treffen. An allen Schulen muss es außerdem ab Herbst Gewaltschutzkonzepte geben.

