Militäreinsatz im Westjordanland könnte Tage dauern

Jenin - Israels großangelegte Militäroperation im besetzten Westjordanland könnte laut "Times of Israel" länger dauern. Der in der Nacht auf Mittwoch begonnene "Anti-Terror-Einsatz" sei Quellen in der Armee zufolge auf mehrere Tage angelegt. Schwerpunkt der Operation sei vor allem die Region Tulkarem, aber auch in der Stadt Jenin und in der Flüchtlingssiedlung Far'a bei Tubas seien die Streitkräfte aktiv. Nach palästinensischen Angaben wurden bisher mindestens zehn Menschen getötet.

Haimbuchner für ÖVP-Koalition mit "Freiheitlichem Kanzler"

Linz - Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner nennt als Wunschergebnis aus der Nationalratswahl eine FPÖ-ÖVP-Koalitionsregierung mit einem blauen Kanzler. Für die Neuwahl eines Linzer Bürgermeisters, die nach dem Rücktritt von Klaus Luger (SPÖ) ansteht, rechnet er damit, dass FPÖ-Stadtrat Michael Raml in die Stichwahl kommt. Er selbst will bei der Landtagswahl 2027 in Oberösterreich wieder antreten, meinte er im APA-Gespräch.

Laut Trump TV-Duell mit Harris am 10. September

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach eigenen Angaben eine Einigung für ein Fernsehduell am 10. September mit Kamala Harris erzielt. Diese sehe eine TV-Debatte beim Sender ABC nach den gleichen Regeln wie beim CNN-Duell vom 27. Juni vor, erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damals hatte es ein Duell zwischen Trump und Präsident Joe Biden ohne Studiopublikum und mit stummgeschaltetem Mikrofon für den gerade nicht sprechenden Teilnehmer gegeben.

Wien lässt bei Konzerten länger lauter spielen

Wien - Wien novelliert das Veranstaltungsgesetz - und dürfte damit vor allem Musikfans erfreuen. Denn künftig soll ab 22.00 Uhr nicht mehr leiser gedreht werden müssen, wenn bis 23.00 Uhr gespielt werden darf. Und auch größere historische Eventlocations werden geschützt. Wird dort seit mehr als 30 Jahren konzertiert, darf der Betrieb auch dann weitergehen, wenn Wohnbebauung gefährlich näher rückt. Auflagen gibt es jedoch auch: So werden etwa Awarenesskonzepte verpflichtend.

Kinderwagen stürzte in NÖ in Bach: Zwei Verletzte

Bad Erlach/Wien - Ein Kinderwagen, in dem sich ein 13 Monate alter Bub befand, ist am Dienstagnachmittag in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) in den Pittenbach gestürzt. Die Großmutter sprang ins Wasser, um ihren Enkel zu retten. Zwei Passantinnen zogen den Kinderwagen und die 70-Jährige aus dem Bach und reanimierten den Buben. Das Kleinkind wurde in eine Wiener Klinik geflogen. Auch die Frau wurde verletzt ins Spital gebracht, bestätigte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage Medienberichte.

SpaceX-Start erneut verschoben

Cape Canaveral - Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erneut den Start einer Mission verschoben, in deren Verlauf der bisher erste privat finanzierte Weltraumspaziergang stattfinden soll. Der Start werde wegen "ungünstiger Wettervorhersagen für die Wasserlandegebiete" der Dragon-Kapsel vor der Küste Floridas verschoben, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit.

Kim Jong-un lässt verbesserten Raketenwerfer testen

Pjöngjang/Seoul - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Mittwoch den Test eines verbesserten Raketenwerfersystems überwacht. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, handelt es sich dabei um einen Mehrfachraketenwerfer mit neuer Lenkung und Geschossen im Kaliber von 240 Millimetern. Sowohl US-amerikanische als auch südkoreanische Regierungsvertreter haben Nordkorea wiederholt beschuldigt, im großen Umfang Russlands Militär mit Artilleriegeschossen zu beliefern.

Mann auf Sardinien lagerte tote Mutter in Gefriertruhe

Rom - Jahrelang hatte ein Mann auf Sardinien seine tote Mutter in der Gefriertruhe versteckt gehalten, um ihre Pension zu kassieren. Ein 54-jähriger Mann aus Sarroch nahe der Hauptstadt Cagliari ist wegen des Verbergens der Leiche und schweren Betrugs auf Kosten des Staates angeklagt worden. Carabinieri durchsuchten die Wohnung des Mannes und fanden die Leiche der 78-jährigen Mutter in einer Tiefkühltruhe im Erdgeschoss des Hauses.

