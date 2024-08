Militäreinsatz im Westjordanland könnte Tage dauern

Jenin - Israels großangelegte Militäroperation im besetzten Westjordanland könnte laut "Times of Israel" länger dauern. Der in der Nacht auf Mittwoch begonnene "Anti-Terror-Einsatz" sei Quellen in der Armee zufolge auf mehrere Tage angelegt. Schwerpunkt der Operation sei vor allem die Region Tulkarem, aber auch in der Stadt Jenin und in der Flüchtlingssiedlung Far'a bei Tubas seien die Streitkräfte aktiv. Nach palästinensischen Angaben wurden bisher mindestens zehn Menschen getötet.

Kinder in Dänemark von Sandmassen verschüttet und umgekommen

Kopenhagen - Zwei deutsche Buben im Alter von neun und zwölf Jahren sind beim Spielen an einem Nordseestrand in Dänemark von Sandmassen begraben worden und dabei ums Leben gekommen. Wie die zuständige dänische Polizei mitteilte, stammten die beiden aus dem Raum München.

Hilfsorganisationen vermissen Thema Pflege im Wahlkampf

Wien - Hilfsorganisationen fordern konkrete Vorschläge der Parteien zum Thema Pflege vor der Nationalratswahl. Die Pflege sei bisher im Wahlkampf vollkommen unterrepräsentiert, kritisierten Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. "Pflege ist kein Randthema, sondern betrifft 1,5 Millionen Menschen weil sie selbst Pflege brauchen oder weil sie pflegende Angehörige sind", so Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser.

Prozess um Messerattacke in Wiener Beisl vertagt

Wien - Wegen dreifachen Mordversuchs hat sich am Mittwoch ein 40-jähriger Wiener vor Geschworenen am Straflandesgericht verantworten müssen, nachdem er in der Nacht auf den 18. Mai in einem Lokal in Margareten mit dem Messer auf drei Gäste losgegangen sein soll. Der Mann schnappte sich laut Anklage nach einem Streit die Waffe von der Schank und stach auf die Männer ein. Ein Verletzter schwebte sogar in Lebensgefahr. Die Verhandlung wurde am Nachmittag vertagt.

Sechs Tote bei russischen Angriffen im Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Im Ukraine-Krieg hat es am Mittwoch erneut Angriffe auf beiden Seiten der Grenze gegeben. In der ostukrainischen Region Donezk wurden nach Angaben von Regionalgouverneur Wadym Filaschkin sechs Menschen bei russischen Bombardements getötet. Indes gerieten in den russischen Regionen Rostow und Kirow Behördenangaben zufolge Treibstofflager nach ukrainischen Drohnenangriffen in Brand.

Palermo: Ermittlungen gegen Crewmitglieder

Rom/Palermo - Nach dem Untergang der Jacht "Bayesian" im Besitz des britischen Technologie-Magnaten Mike Lynch am 19. August ermittelt die Staatsanwaltschaft auf Sizilien auch gegen zwei Besatzungsmitglieder. Dabei handelt es sich um einen Schiffsingenieur und um einen Matrosen, denen Fahrlässigkeit vorgeworfen wird, berichteten italienische Medien.

Schulprojekt "Mental Health Days" gestartet

Wien - Die "Mental Health Days", ein Projekt zur Förderung der psychischen Gesundheit an Schulen, gehen in ihr drittes Jahr. Dabei wird jährlich eine Einheit zu Themen wie Mobbing, Essstörungen und Handysucht abgehalten, um das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu stärken. Laut Projektinitiator Golli Marboe seien 29,6 Prozent der Jugendlichen schon von Mobbing betroffen gewesen. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) betonte, ein Wechsel des "Mindsets" sei notwendig.

Frau starb beim Kentern eines Wikingerschiffs vor Norwegen

Torshavn - Eine mutige Expedition endet in einer Tragödie: Bei einer versuchten Überfahrt von den Färöer-Inseln nach Norwegen in einem nachgebauten Wikingerschiff ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Das offene Schiff kenterte nach Angaben der südnorwegischen Rettungsdienste in der Nähe von Stad an der westnorwegischen Küste.

