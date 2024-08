EU-Außenminister tagen in Brüssel anstatt Budapest

Brüssel - Von Bedeutung beim ersten EU-Ministertreffen nach der Sommerpause ist nicht nur das Was - also die Inhalte - sondern auch das Wo: Die Minister hätten Ende dieser Woche im Rahmen der rotierenden ungarischen EU-Ratspräsidentschaft in Budapest zusammenkommen sollen. Als Reaktion auf das Verhalten des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n hatte EU-Chefdiplomat Josep Borrell das Treffen aber nach Brüssel verlegt. Themen sind die Lage in der Ukraine und Nahost.

Fünf Palästinenser in Moschee im Westjordanland getötet

Tulkarem/New York - Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge fünf palästinensische Kämpfer getötet, die sich in einer Moschee in Tulkarem im Westjordanland versteckt hätten. Israel hatte am Mittwoch eine großangelegte Offensive im Westjordanland gestartet. Es ist der größte Einsatz des israelischen Militärs dort seit Monaten. Der Einsatz sei Folge des starken Anstiegs militanter Aktivitäten in den vergangenen Monaten, erklärte ein Militärsprecher.

Bestwert für Wiener Westbahnhof im "VCÖ-Bahnhofstest"

Wien - Der Wiener Westbahnhof sowie die Bahnhöfe von Lienz in Osttirol und Frohnleiten in der Steiermark wurden beim diesjährigen Bahnhofstest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) ausgezeichnet. Laut VCÖ gaben rund 13.500 Passagiere ihre Bewertungen in 16 Kriterien ab. Zum schönsten Bahnhof wählten die Fahrgäste erneut den Wiener Hauptbahnhof und den Bahnhof Feldkirch in Vorarlberg.

Schönheit, Tiere, Tattoos: Veränderte Konsumausgaben

Wien - Die Gewohnheiten der Menschen ändern sich und damit auch die Konsumausgaben. Während einst dominierende Handelsprodukte wie Bekleidung, Schuhe, Elektronik und Einrichtung etwas an Bedeutung verlieren, steige alles, was mit Spaß, Erholung und Selbstoptimierung zu tun habe, überproportional, so der Marktforscher RegioData. Besonders starke Steigerungen gab es bei den Ausgaben für In-Game-Käufe, Räder, Schönheitseingriffe, Tiere und Tattoos.

Starker Taifun trifft auf Japan - Dutzende Verletzte

Tokio - Der Taifun "Shanshan" ist auf Japans südwestliche Hauptinsel Kyushu getroffen und überzieht die Region mit heftigem Regen und peitschenden Winden. Wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete, erlitten mindestens 54 Menschen Verletzungen. Ein Mann sei in dem schweren Wellengang vor der Küste der Präfektur Kagoshima von einem kleinen Boot ins Meer gefallen, hieß es. Er wird vermisst.

Toter in Russland bei ukrainischen Angriffen

Brjansk - Bei ukrainischen Angriffen in der russischen Grenzregion Belgorod ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Mensch getötet worden. "Die Stadt Schebekino wurde von den ukrainischen Streitkräften angegriffen", schrieb Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Dabei sei ein Mensch getötet worden, zwei weitere seien mit Verletzungen durch Granatsplitter in ein Krankenhaus gebracht worden.

Jollydays-Pleite - WKStA erhielt Sachverhaltsdarstellung

Wien - Der Konkurs des Erlebnisgutschein-Verkäufers Jollydays beschäftigt nun auch die Staatsanwälte. Eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung sei bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingelangt und an die dafür zuständige Staatsanwaltschaft Wien weitergeleitet worden, hieß es von der WKStA auf APA-Anfrage. Weitere Details gab die Behörde nicht bekannt. Die AK Oberösterreich rechnet mit "tausenden betroffenen Gutscheinbesitzern".

Trump provoziert mit vulgärem Kommentar zu Harris

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump provoziert im Wahlkampf mit der Verbreitung einer vulgären Bemerkung über seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris. Trump teilte auf der von ihm mit begründeten Plattform Truth Social den Beitrag eines anderen Nutzers, der andeutete, dass sexuelle Gefälligkeiten Harris' politische Karriere befördert haben könnten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red