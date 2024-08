Borrell schlägt EU-Sanktionen gegen israelische Minister vor

Brüssel - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt den EU-Mitgliedstaaten vor, "einige israelische Minister" auf eine Sanktionsliste zu setzten. Das gab der EU-Chefdiplomat im Vorfeld einer informellen EU-Außenministertreffens am Donnerstag in Brüssel bekannt. Ungarn und Italien sprachen sich aber postwendend dagegen aus. Diskutiert wird bei dem Treffen auch über die militärische Unterstützung der Ukraine sowie zu der Präsidentenwahl in Venezuela.

Wärmster Sommer der Messgeschichte in Österreichs Tiefland

Wien - Laut einer vorläufigen Bilanz der Geosphere landet der meteorologische Sommer 2024 über die Gesamtfläche gesehen auf dem zweiten Platz der österreichischen Messgeschichte, vorne liegt weiterhin der Sommer 2003. Im Tiefland war es sogar der wärmste Sommer der 258-jährigen Messreihe. Zudem ist der Sommer 2024 die vierte extrem warme Jahreszeit in Folge seit Herbst 2023.

Chinas Staatschef empfing Nationalen US-Sicherheitsberater

Peking/Taipeh - Zum Abschluss seines dreitägigen Peking-Besuchs hat der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, Chinas Staatschef Xi Jinping getroffen. Biden freue sich darauf, "in den kommenden Wochen wieder mit Ihnen zu diskutieren", sagte Sullivan am Donnerstag bei dem Treffen mit Xi. Dieser versicherte chinesischen Staatsmedien zufolge, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt trotz "großer Veränderungen" gute Beziehungen unterhalten könnten.

Fünf Palästinenser in Moschee im Westjordanland getötet

Tulkarem/New York - Israels Militär hat laut eigenen Angaben fünf palästinensische Kämpfer getötet, die sich in einer Moschee in Tulkarem im Westjordanland versteckten. Israel hatte am Mittwoch eine großangelegte Offensive im Westjordanland gestartet. Es ist der größte Einsatz von Israels Armee dort seit Monaten. Der Einsatz sei Folge des starken Anstiegs militanter Aktivitäten in den vergangenen Monaten, so ein Militärsprecher. Die Hamas rief zur Wiederaufnahme von Selbstmordattentaten auf.

USA-Umfrage: Harris' Vorsprung auf Trump wächst

Washington - Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris, hat laut einer Reuters/Ipsos-Umfrage ihren Vorsprung auf den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump ausgebaut. Harris führt in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage mit einer Zustimmung von 45 Prozent vor Trump mit 41 Prozent. Die Erhebung, die in den letzten acht Tagen bis Mittwoch gemacht wurde, zeigte, dass Harris Rückenwind vor allem von Frauen und von US-Bürgern mit hispanischen Wurzeln bekommt.

Oberster Krisenkoordinator verteidigt Sicherheitsstrategie

Wien - Der nationale Sicherheitsberater, Peter Vorhofer, hat sich und seine durch das Krisensicherheitsgesetz vorgesehene Funktion am Donnerstag vorgestellt. Gleichzeitig lobte der oberste Krisenkoordinator die neue Sicherheitsstrategie. An deren Ausarbeitung hätten mehrere Expertengruppen und rund 60 Spezialisten aus den verschiedenen Ministerien mitgearbeitet. Nun gehe sie an das Parlament und an den Nationalen Sicherheitsrat.

"Vertikal-Laufband" für Weltraum-Forschung nun in Innsbruck

Innsbruck - Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) hat am Donnerstag die Stationierung eines "Vertikal-Laufbandes" (Vertical Treadmill Facility) in Innsbruck bekannt gegeben. Die damit in der Tiroler Landeshauptstadt entstandenen Forschungsmöglichkeiten seien "europaweit einzigartig", sagte ÖWF-Direktor Gernot Grömer vor Journalisten. Es handelte sich um die erste "Ground Based Facility" der Europäischen Weltraumagentur ESA in Österreich.

Ermittlungen nach Reportage zu Identitären

Wien - Nachdem der deutschen Fernsehsender RTL eine Reportage zur rechtsextremen Identitären Bewegung ausgestrahlt hatte, in der u.a. bei einer Feier in Wien gewaltverherrlichende und den Holocaust relativierende Aussagen fallen, hat das Innenministerium laut einer Stellungnahme vom Donnerstag Ermittlungen eingeleitet. "Es waren keine sechs Millionen Juden", behauptet eine Teilnehmerin im Beitrag, sondern höchstens 175.000. Den Mord an Jüdinnen und Juden bezeichnet sie als "geil".

