Borrell schlägt EU-Sanktionen gegen israelische Minister vor

Brüssel - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt den EU-Mitgliedstaaten vor, "einige israelische Minister" auf eine Sanktionsliste zu setzten. Das gab der EU-Chefdiplomat im Vorfeld einer informellen EU-Außenministertreffens am Donnerstag in Brüssel bekannt. Ungarn und Italien sprachen sich aber postwendend dagegen aus. Diskutiert wird bei dem Treffen auch über die militärische Unterstützung der Ukraine sowie zu der Präsidentenwahl in Venezuela.

Russland rückt weiter auf strategisch wichtiges Pokrowsk vor

Brjansk - In der Ostukraine rückt Russland eigenen Angaben zufolge weiter in Richtung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk vor. Die russische Armee meldete am Donnerstag die Einnahme des 15 Kilometer von Pokrowsk entfernten Ortes Mykolajiwka. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Lage in der Region als "extrem schwierig" bezeichnet. Indes meldeten russische Behörden einen Toten und zwei Verletzte bei ukrainischen Drohnenangriffen in der Grenzregion Belgorod.

Chinas Staatschef empfing Nationalen US-Sicherheitsberater

Peking/Taipeh - Zum Abschluss seines dreitägigen Peking-Besuchs hat der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, Chinas Staatschef Xi Jinping getroffen. Biden freue sich darauf, "in den kommenden Wochen wieder mit Ihnen zu diskutieren", sagte Sullivan am Donnerstag bei dem Treffen mit Xi. Dieser versicherte chinesischen Staatsmedien zufolge, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt trotz "großer Veränderungen" gute Beziehungen unterhalten könnten.

Wärmster Sommer der Messgeschichte in Österreichs Tiefland

Wien - Laut einer vorläufigen Bilanz der Geosphere landet der meteorologische Sommer 2024 über die Gesamtfläche gesehen auf dem zweiten Platz der österreichischen Messgeschichte, vorne liegt weiterhin der Sommer 2003. Im Tiefland war es sogar der wärmste Sommer der 258-jährigen Messreihe. Zudem ist der Sommer 2024 die vierte extrem warme Jahreszeit in Folge seit Herbst 2023.

USA-Umfrage: Harris' Vorsprung auf Trump wächst

Washington - Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris, hat laut einer Reuters/Ipsos-Umfrage ihren Vorsprung auf den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump ausgebaut. Harris führt in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage mit einer Zustimmung von 45 Prozent vor Trump mit 41 Prozent. Die Erhebung, die in den letzten acht Tagen bis Mittwoch gemacht wurde, zeigte, dass Harris Rückenwind vor allem von Frauen und von US-Bürgern mit hispanischen Wurzeln bekommt.

Oberster Krisenkoordinator verteidigt Sicherheitsstrategie

Wien - Der nationale Sicherheitsberater, Peter Vorhofer, hat sich und seine durch das Krisensicherheitsgesetz vorgesehene Funktion am Donnerstag vorgestellt. Gleichzeitig lobte der oberste Krisenkoordinator die neue Sicherheitsstrategie. An deren Ausarbeitung hätten mehrere Expertengruppen und rund 60 Spezialisten aus den verschiedenen Ministerien mitgearbeitet. Nun gehe sie an das Parlament und an den Nationalen Sicherheitsrat.

Deutsche Inflation sank erstmals seit 2021 unter 2 Prozent

Wiesbaden/Berlin - Sinkende Energiepreise haben die deutsche Inflationsrate im August erstmals seit rund dreieinhalb Jahren unter die Zwei-Prozent-Marke gedrückt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um durchschnittlich 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte.

Haft nach Bedrohungen von Bundespräsidenten und -kanzler

Wien - Weil er in E-Mails im Februar den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bedroht hat, ist am Donnerstag ein 27-Jähriger am Wiener Straflandesgericht zu zwölf Monaten Haft verurteilt worden. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung wurde er zusätzlich in eine forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil wegen gefährlicher Drohung ist bereits rechtskräftig.

