Babler verspricht bei Wahlkampf-Auftakt "Comeback"

Wien/Linz - Die SPÖ ist am Donnerstagabend offiziell in den Wahlkampf gestartet. Austragungsort des von gut 1.200 Teilnehmern besuchten Events war just Linz, wo der Skandal um den mittlerweile abgetretenen Bürgermeister Klaus Luger die Sozialdemokraten zuletzt ins Trudeln gebracht hatte. Parteichef Andreas Babler ließ sich davon nicht entmutigen: Man sei bereit für ein Comeback und einen Neustart, rief er Anhängern wie Parteiprominenz zu.

Kommandant des Islamischen Jihad im Westjordanland getötet

Tulkarem/New York - Beim jüngsten Militäreinsatz der israelischen Armee im Westjordanland ist nach Angaben der militanten Palästinensergruppe Islamischer Jihad ein örtlicher Befehlshaber der Organisation getötet worden. Muhhamad Jabber, bekannt als Abu Shujaa, Kommandant der Al-Quds-Brigaden im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarem, sei "zusammen mit mehreren Brüdern seiner Brigade" nach Kämpfen gegen israelische Soldaten "gestorben", erklärte die Gruppe am Donnerstag.

Israel stimmt Feuerpausen für Polio-Impfkampagne zu

New York - Israel hat nach Angaben der WHO "humanitären Pausen" für Polio-Impfungen im Gazastreifen zugestimmt. Nach Rücksprache mit den israelischen Behörden werde die Impfkampagne "am 1. September für drei Tage im Zentrum des Gazastreifens beginnen", sagte der WHO-Vertreter in Gaza, Rik Peeperkorn, am Donnerstag vor Journalisten. Es werde "jeden Tag mehrere Stunden lang eine humanitäre Pause" geben. Israel habe zugestimmt, bei Bedarf einen zusätzlichen Tag für Impfungen zu gewähren.

Deutsche Regierung beschloss Maßnahmenpaket nach Solingen

Düsseldorf/Berlin - Als Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke von Solingen hat sich die deutsche Regierung auf neue Maßnahmen zum Schutz vor islamistischem Terror, gegen irreguläre Migration und zur Verschärfung des Waffenrechts verständigt. Unter anderem soll der Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter eingeschränkt werden. Zudem sollen Sozialleistungen für bestimmte Asylbewerber gestrichen werden.

Fast 200 Tote bei Überschwemmungen in Nigeria

Lagos - In Nigeria sind bei heftigen Überschwemmungen infolge wochenlanger Regenfälle mindestens 179 Menschen ums Leben gekommen. Rund 200.000 weitere Menschen in dem westafrikanischen Land seien zudem wegen der Überflutungen aus ihren Häusern vertrieben worden, teilte ein Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde Nema am Donnerstag mit.

Ermittlungen nach Reportage zu Identitären

Wien - Nachdem der deutschen Fernsehsender RTL eine Reportage zur rechtsextremen Identitären Bewegung ausgestrahlt hatte, in der u.a. bei einer Feier in Wien gewaltverherrlichende und den Holocaust relativierende Aussagen fallen, hat das Innenministerium laut einer Stellungnahme vom Donnerstag Ermittlungen eingeleitet. "Es waren keine sechs Millionen Juden", behauptet eine Teilnehmerin im Beitrag, sondern höchstens 175.000. Den Mord an Jüdinnen und Juden bezeichnet sie als "geil".

