Nehammer begrüßt deutsche Abschiebungen nach Afghanistan

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist zufrieden mit den direkten Abschiebungen von Deutschland nach Afghanistan. Österreich sei in dieser Frage gut mit dem Nachbarland abgestimmt, sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz. Man schiebe bereits Afghanen ab, so Nehammer. Der "nächste Schritt" sei nun, sie auch direkt nach Afghanistan zu bringen. Mit dem dortigen Taliban-Regime sei es "ein Stück weit kompliziert". Man müsse daher "Umwege suchen".

Bericht - Messerangriff auf Touristen im ägyptischen Taba

Kairo - In Ägypten hat es einem Fernsehbericht zufolge einen Messerangriff auf mehrere Touristen gegeben. Die Attacke habe sich nahe der zu Israel gelegenen Stadt Taba ereignet, meldete der staatsnahe Sender Al-Kahera News am Freitag. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Nach Houthi-Angriff auf Tanker droht Ölpest im Roten Meer

Sanaa - Nach dem Houthi-Angriff auf den Tanker "Sounion" droht eine Ölpest im Roten Meer. Griechenland meldete den Vereinten Nationen Anzeichen für einen Ölteppich von mehr als zwei Seemeilen Länge (gut vier Kilometer) im Gebiet um das havarierte Schiff. Der Tanker hat rund eine Million Barrel Rohöl geladen. "Griechenland fordert alle beteiligten Nationen und Akteure dringend zur Mithilfe dabei auf, (...) das Problem möglichst bald zu lösen", hieß es am Freitag.

Kickl in Tirol mit klaren ÖVP-Avancen: "Bereitschaft ist da"

Hall in Tirol/Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Freitag Wahlkampfstation in Tirol gemacht. Dabei ging er mit der ÖVP zwar teils hart ins Gericht, signalisierte aber eine deutliche Bereitschaft für ein Koalition mit der Volkspartei unter seiner Führung nach der Nationalratswahl: "Man muss sich halt ausreden. Meine Bereitschaft ist da. Das wird dann zwar keine Liebesheirat, aber Nicht-Liebesheiraten sind wahrscheinlich eh oft die stabilsten Beziehungen, wenn man sich sachlich annähert."

Sechs Tote bei russischen Luftangriffen in Charkiw und Sumy

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind am Freitag nach örtlichen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Die Region Charkiw im Osten des Landes meldete vier Todesopfer, darunter ein 14-jähriges Mädchen. In der benachbarten Region Sumy wurden zwei Menschen getötet. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Erlaubnis für Angriffe im russischen Staatsgebiet. Die russische Armee teilte mit, sie habe in der Ostukraine drei weitere Dörfer erobert.

Deutsche Behörden warnen vor Brandsätzen in Luftfracht

Berlin/Bonn - Deutsche Sicherheitsbehörden warnen vor "unkonventionellen Brandsätzen", die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden. Seit mehreren Wochen hätten das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das Bundeskriminalamt (BKA) "Kenntnis von mehreren Paketsendungen, die von Privatpersonen an Standorten in Europa aufgegeben wurden und auf dem Weg zu ihren Adressaten in mehreren europäischen Ländern in Brand gerieten", heißt es in einem der dpa vorliegenden Hinweis.

Häftlingsaufstand in römischem Gefängnis

Rom - Ein Aufstand ist am Freitag im römischen Gefängnis "Regina Coeli" ausgebrochen. Rund hundert Häftlinge randalierten in der Strafanstalt, die sich im römischen Viertel Trastevere befindet. Dabei kam es zum einem Stromausfall, einige Campingkocher, die die Insassen zum Kochen nutzen, wurden in Brand gesetzt.

Griechenland verbannt Handys aus Schulen

Athen - In Griechenland werden mit Beginn des neuen Schuljahres Anfang September Handys während des Unterrichts verboten sein. "Das Motto lautet: Das Handy bleibt in der Schultasche", sagte der griechische Bildungsminister Kyriakos Pierrakakis beim griechischen Nachrichtensender Skai. Wer sich nicht daran hält, soll für einen Tag der Schule verwiesen werden. Im Wiederholungsfall drohen mehrtägige Ausschlüsse vom Unterricht.

