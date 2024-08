Österreich verabschiedet sich mit Trauerfeier von Lugner

Wien - Österreich verabschiedet sich von Richard Lugner: Nach einer Gedenkstunde im Wiener Stephansdom wird der verstorbene Baumeister am Samstag am frühen Nachmittag auf dem Grinzinger Friedhof im engsten Freundes- und Familienkreis begraben. Zu der öffentlichen Trauerfeier werden in Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer Familienministerin Susanne Raab (beide ÖVP) und der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) erwartet.

Acht Tote bei russischen Luftangriffen in Charkiw und Sumy

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind am Freitag nach örtlichen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden. Die Region Charkiw im Osten des Landes meldete vier Todesopfer, darunter ein 14-jähriges Mädchen. In der benachbarten Region Sumy starben demnach zwei Menschen. Von russischer Seite hieß es wiederum, beim ukrainischen Beschuss der Stadt und des Bezirks Belgorod sei ein Zivilist ums Leben gekommen.

Nach Houthi-Angriff auf Tanker droht Ölpest im Roten Meer

Sanaa - Nach dem Houthi-Angriff auf den Tanker "Sounion" droht eine Ölpest im Roten Meer. Griechenland meldete den Vereinten Nationen Anzeichen für einen Ölteppich von mehr als zwei Seemeilen Länge (gut vier Kilometer) im Gebiet um das havarierte Schiff. Der Tanker hat rund eine Million Barrel Rohöl geladen. "Griechenland fordert alle beteiligten Nationen und Akteure dringend zur Mithilfe dabei auf, (...) das Problem möglichst bald zu lösen", hieß es am Freitag.

Kickl in Tirol mit klaren ÖVP-Avancen: "Bereitschaft ist da"

Hall in Tirol/Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Freitag Wahlkampfstation in Tirol gemacht. Dabei ging er mit der ÖVP zwar teils hart ins Gericht, signalisierte aber eine deutliche Bereitschaft für ein Koalition mit der Volkspartei unter seiner Führung nach der Nationalratswahl: "Man muss sich halt ausreden. Meine Bereitschaft ist da. Das wird dann zwar keine Liebesheirat, aber Nicht-Liebesheiraten sind wahrscheinlich eh oft die stabilsten Beziehungen, wenn man sich sachlich annähert."

ChatGPT hat mehr als 200 Millionen Nutzer

San Francisco/Cupertino /Santa Clara (Kalifornien) - Der KI-Chatbot ChatGPT hat die Marke von 200 Millionen Nutzern geknackt. Damit hat sich die Zahl der mindestens einmal im Monat aktiven Anwender seit November vergangenen Jahres verdoppelt, wie die Entwicklerfirma OpenAI mitteilte. ChatGPT ist der Chatbot, der vor über einem Jahr den Hype um Künstliche Intelligenz auslöste. Solche KI-Programme werden mit gewaltigen Mengen an Informationen trainiert und können Texte auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren.

Deutsche Behörden warnen vor Brandsätzen in Luftfracht

Berlin/Bonn - Deutsche Sicherheitsbehörden warnen vor "unkonventionellen Brandsätzen", die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden. Seit mehreren Wochen hätten das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das Bundeskriminalamt (BKA) "Kenntnis von mehreren Paketsendungen, die von Privatpersonen an Standorten in Europa aufgegeben wurden und auf dem Weg zu ihren Adressaten in mehreren europäischen Ländern in Brand gerieten", heißt es in einem der dpa vorliegenden Hinweis.

Deutschland: Frau verletzte in Bus fünf Menschen mit Messer

Siegen - Bei einem Messerangriff in einem Bus in der Stadt Siegen im deutschen Bundeslab Nordrhein-Westfalen sind fünf Menschen verletzt worden - drei von ihnen lebensgefährlich, eine Person schwer. Laut Polizei wurde eine 32-jährige Tatverdächtige festgenommen. "Es besteht aktuell keine weitere Gefahr." Der Polizei ging nicht von einem Terrorakt aus.

Orban will Geld von EU für seine Anti-Migranten-Politik

Budapest - Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orban will die Europäische Union für die aus seiner Sicht erfolgreiche Abwehr von Flüchtlingen zur Kasse bitten. Das geht aus einer von Orban unterschriebenen Verordnung hervor, die im Ungarischen Gesetzblatt erschienen ist.

