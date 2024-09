Österreich nimmt Abschied von Baumeister Lugner

Wien - Unter großer öffentlicher Anteilnahme hat sich Österreich am Samstag von seinem wohl berühmtesten Baumeister, Richard Lugner, verabschiedet. Im dicht gedrängten Wiener Stephansdom zelebrierte Dompfarrer Toni Faber um 9.00 Uhr eine öffentliche Gedenkstunde für den Verstorbenen, an der auch der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) sowie Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) teilnahmen. "Du warst 'Mörtel' - eine Wiener Institution", sagte Hofer in seiner Trauerrede.

Weiter ÖVP-Aufregung über Todesstrafe-Aussage Kickls

Wien - Dass FPÖ-Chef Herbert Kickl eine "Volksinitiative" zur Wiedereinführung der - von ihm selbst abgelehnten - Todesstrafe für zulässig hielte, sorgte auch am Samstag für Aufregung im Nationalratswahlkampf. ÖVP-Klubmann August Wöginger nutzte dies in einer Aussendung einmal mehr, um Kickl, der auf jüngsten Plakaten sanftere Töne angeschlagen hatte, Radikalität vorzuwerfen. Der freiheitliche Parteiobmann solle eine solche Volksabstimmung ausschließen.

Railjet erfasste Pkw auf Salzburger Bahnübergang

Seekirchen - Ein missachtetes Rotlicht an einem Bahnübergang in Seekirchen (Flachgau) hat am Freitagabend für dramatische Szenen gesorgt: Eine 20-Jährige überquerte mit ihrem Wagen beide Gleise, als sich zur selben Zeit die Bahnschranken schlossen. Trotz Notbremsung konnte der Lokführer einen Crash mit dem Heck des Autos nicht mehr verhindern. Die Lenkerin sprang noch rechtzeitig aus dem Pkw, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Enormer Sachschaden nach Großbrand im Pongau

Forstau - Der Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens hat in der Nacht auf Samstag in Forstau (Pongau) rund 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Salzburg und der Steiermark auf Trab gehalten. Ein Stall sowie ein Nebengebäude brannten lichterloh. Durch die enorme Hitzeentwicklung fing auch der Dachstuhl des nebenstehenden Wohngebäudes Feuer. Dieses konnte aber noch rechtzeitig gerettet werden, teilten Polizei und Feuerwehr in Presseaussendungen mit.

Deutschland: Frau verletzt in Bus sechs Menschen mit Messer

Siegen - Bei einem Messerangriff in einem Bus in der Stadt Siegen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind sechs Menschen verletzt worden - drei von ihnen lebensgefährlich, eine Person schwer. Laut Polizei wurde eine 32-jährige Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei ging nicht von einem Terrorakt aus. Siegen möchte das Stadtfest am Samstag wie geplant fortsetzen.

Israelisches Militär: Angreifer im Westjordanland getötet

Jerusalem - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland zwei Angreifer getötet. Einer sei in eine israelische Siedlung eingedrungen, der andere habe Soldaten attackiert, nachdem sein eigenes Fahrzeug explodiert sei, teilte das Militär am Samstag mit. Seit Mittwoch führt es eine Offensive gegen militante Gruppen im Westjordanland.

63-Jähriger starb nach Leitersturz in Niederösterreich

Lichtenwörth - Nach einem Sturz von einer Leiter aus rund fünfeinhalb Metern Höhe ist am Freitag ein 63-Jähriger in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) ums Leben gekommen. Der Mann hatte schwere Kopfverletzungen erlitten und starb an Ort und Stelle, hieß es am Samstag auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Vorfall hatte sich bei Aufbauarbeiten für ein Fest ereignet. Die Veranstaltung wurde letztlich abgesagt.

Großer Ansturm auf den Oasis-Ticketverkauf

London - Begleitet von Problemen und langen Warteschlangen auf den Ticketplattformen ist der Verkauf für die Comebacktour der legendären Britpopband Oasis angelaufen. Mehrere Webseiten waren rund um den Verkaufsstart für die insgesamt 17 Konzerte in Großbritannien und Irland am Morgen vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt aufrufbar, anderswo hingen Fans hinter Hunderttausenden anderer Interessierten weit hinten in der Warteschlange fest.

red