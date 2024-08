Österreich nimmt Abschied von Baumeister Lugner

Wien - Unter großer öffentlicher Anteilnahme hat sich Österreich am Samstag von seinem wohl berühmtesten Baumeister, Richard Lugner, verabschiedet. Im dicht gedrängten Wiener Stephansdom zelebrierte Dompfarrer Toni Faber um 9.00 Uhr eine öffentliche Gedenkstunde für den Verstorbenen, an der auch der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) sowie Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) teilnahmen. "Du warst 'Mörtel' - eine Wiener Institution", sagte Hofer in seiner Trauerrede.

Weiter ÖVP-Aufregung über Todesstrafe-Aussage Kickls

Wien - Dass FPÖ-Chef Herbert Kickl eine "Volksinitiative" zur Wiedereinführung der - von ihm selbst abgelehnten - Todesstrafe für zulässig hielte, sorgte auch am Samstag für Aufregung im Nationalratswahlkampf. ÖVP-Klubmann August Wöginger nutzte dies in einer Aussendung einmal mehr, um Kickl, der auf jüngsten Plakaten sanftere Töne angeschlagen hatte, Radikalität vorzuwerfen. Der freiheitliche Parteiobmann solle eine solche Volksabstimmung ausschließen.

Polio-Impfungen im Gazastreifen begonnen

Gaza - Im Gazastreifen hat eine Impfkampagne gegen Kinderlähmung begonnen. Vertreter des Hamas-Gesundheitsministeriums, des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA und von Hilfsorganisationen hätten am Samstag die Polio-Impfkampagne gestartet, sagte Mussa Abed vom Gesundheitsministerium der islamistischen Hamas der Nachrichtenagentur AFP. Israel hatte vor wenigen Tagen "humanitären Pausen" im Gaza-Krieg für Polio-Impfungen zugestimmt.

Israelisches Militär: Angreifer im Westjordanland getötet

Jerusalem - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland zwei Angreifer getötet. Einer sei in eine israelische Siedlung eingedrungen, der andere habe Soldaten attackiert, nachdem sein eigenes Fahrzeug explodiert sei, teilte das Militär am Samstag mit. Seit Mittwoch führt es eine Offensive gegen militante Gruppen im Westjordanland.

Notstand in Hafenstadt Volos wegen Fisch-Massensterben

Volos - Wegen riesiger Massen an toten Fischen in ihren Gewässern ist in der griechischen Hafenstadt Volos der Notstand ausgerufen worden. Mit der einen Monat gültigen Maßnahme soll staatliche Unterstützung für die Säuberung der Küste und der Flüsse rund um die Stadt bereitgestellt werden, wie die Nachrichtenagentur ANA am Samstag berichtete.

Norwegische Prinzessin heiratete ihren Schamanen

Geiranger - Die norwegische Königstochter Prinzessin Märtha Louise und der amerikanische Schamane Durek Verrett haben geheiratet. Die beiden gaben sich auf einer Trauung am Geirangerfjord, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, das Jawort. Das bestätigte der Presseverantwortliche der Hochzeit in einer kurzen Nachricht an die Nachrichtenagentur NTB und weitere norwegische Medien.

Brasilien: Richter ordnet Sperre von Twitter-Nachfolger X an

Brasilia/Sao Paulo/San Francisco - Ein Richter in Brasilien hat nach einem monatelangen Streit mit Tech-Milliardär Elon Musk die Sperrung von dessen Online-Plattform X angeordnet. Die Nationale Telekommunikationsbehörde solle die Anweisung binnen 24 Stunden umsetzen, ordnete Richter Alexandre de Moraes vom Obersten Bundesgericht an. Er wirft dem Twitter-Nachfolgedienst X vor, ungenügend gegen die Verbreitung von Hassrede und Fake News vorzugehen. Musk bezeichnete den Richter als "bösen Diktator".

26 Verletzte bei Massenkarambolage in Italien

Udine - Mindestens 26 Personen sind am Samstag bei einer Massenkarambolage auf der italienischen Autobahn A23 zwischen Gemona und Carnia in der norditalienischen Provinz Udine in Richtung der österreichischen Grenze - teils schwer - verletzt worden, wie der Autobahnbetreiber "Autostrade per l'Italia" mitteilte. Einige der Unfallopfer wurden in die Krankenhäuser von Udine und Tolmezzo gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

