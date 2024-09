Weiter ÖVP-Aufregung über Todesstrafe-Aussage Kickls

Wien - Dass FPÖ-Chef Herbert Kickl eine "Volksinitiative" zur Wiedereinführung der - von ihm selbst abgelehnten - Todesstrafe für zulässig hielte, sorgte auch am Samstag für Aufregung im Nationalratswahlkampf. ÖVP-Klubmann August Wöginger nutzte dies in einer Aussendung einmal mehr, um Kickl, der auf jüngsten Plakaten sanftere Töne angeschlagen hatte, Radikalität vorzuwerfen. Der freiheitliche Parteiobmann solle eine solche Volksabstimmung ausschließen.

Israelisches Militär: Angreifer im Westjordanland getötet

Jerusalem - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland zwei Angreifer getötet. Einer sei in eine israelische Siedlung eingedrungen, der andere habe Soldaten attackiert, nachdem sein eigenes Fahrzeug explodiert sei, teilte das Militär am Samstag mit. Seit Mittwoch führt es eine Offensive gegen militante Gruppen im Westjordanland. Israels Armee setzte indes ihren Einsatz im Gazastreifen fort.

Polio-Impfungen im Gazastreifen begonnen

Gaza - Im Gazastreifen hat eine Impfkampagne gegen Kinderlähmung begonnen. Vertreter des Hamas-Gesundheitsministeriums, des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA und von Hilfsorganisationen hätten am Samstag die Polio-Impfkampagne gestartet, sagte Mussa Abed vom Gesundheitsministerium der islamistischen Hamas der Nachrichtenagentur AFP. Israel hatte vor wenigen Tagen "humanitären Pausen" im Gaza-Krieg für Polio-Impfungen zugestimmt.

Ukrainische Behörden: Mehrere Tote in Donezk und Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Laut ukrainischen Angaben hat es im Ukraine-Konflikt am Samstag wieder mehrere Tote durch russische Angriffe gegeben. In dem größtenteils von Moskaus Truppen kontrollierten Gebiet Donezk wurden demnach in der Stadt Tschassiw Jar mindestens fünf Menschen getötet. In der Region Charkiw starben den Informationen zufolge zwei Zivilisten. Erst am Freitag waren bei einem Bombenangriff in der Stadt Charkiw ein Wohnhaus und ein Spielplatz getroffen worden, sieben Menschen starben.

Zwei Tote in London nach Messerangriffen bei Karneval

London - Nach zwei Messerangriffen beim berühmten Karneval von Notting Hill in London sind nach Polizeiangaben zwei Menschen ihren Verletzungen erlegen. Bei den Opfern handle es sich um eine 32-jährige Mutter, die mit ihrem Kind die Veranstaltung besucht hatte, und einen Koch, wie die britische Polizei am Samstag mitteilte. Zwei Tatverdächtige wurden demnach festgenommen.

Brasilien: Richter ordnet Sperre von Twitter-Nachfolger X an

Brasilia/Sao Paulo/San Francisco - Ein Richter in Brasilien hat nach einem monatelangen Streit mit Tech-Milliardär Elon Musk die Sperrung von dessen Online-Plattform X angeordnet. Die Nationale Telekommunikationsbehörde solle die Anweisung binnen 24 Stunden umsetzen, ordnete Richter Alexandre de Moraes vom Obersten Bundesgericht an. Er wirft dem Twitter-Nachfolgedienst X vor, ungenügend gegen die Verbreitung von Hassrede und Fake News vorzugehen. Musk bezeichnete den Richter als "bösen Diktator".

26 Verletzte bei Massenkarambolage in Italien

Udine - Mindestens 26 Personen sind am Samstag bei einer Massenkarambolage auf der italienischen Autobahn A23 zwischen Gemona und Carnia in der norditalienischen Provinz Udine in Richtung der österreichischen Grenze - teils schwer - verletzt worden, wie der Autobahnbetreiber "Autostrade per l'Italia" mitteilte. Einige der Unfallopfer wurden in die Krankenhäuser von Udine und Tolmezzo gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red