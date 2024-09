6 tote Geiseln im Gazastreifen geborgen, auch US-Amerikaner

Gaza/Wien - Israels Militär hat die Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen geborgen. Darunter befinde sich der US-israelische Staatsbürger Hersh Goldberg-Polin, gab US-Präsident Joe Biden am Sonntag in einer Mitteilung bekannt. Israels Außenministerium hatte kurz zuvor eine Erklärung der Angehörigen veröffentlicht, in der sie den Tod "ihres geliebten Sohnes und Bruders" bekannt gaben. Israels Militär bestätigte später den Tod von sechs Geiseln.

Polio-Impfungen für 640.000 Kinder im Gazastreifen

Gaza/Genf - Im Zentrum des Gazastreifens hat nach Krankenhausangaben eine Kampagne zur Impfung für rund 640.000 Kinder gegen das Polio-Virus begonnen. Laut einem Krankenhaussprecher in Deir al-Balah wird zunächst in mehreren Zentren und Schulen im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens geimpft. Dies betreffe auch mehrere Flüchtlingsviertel in dem Gebiet. Während der rund einwöchigen Impfkampagne wollte die israelische Armee zeitlich und örtlich begrenzte Kampfpausen einhalten.

Gewerkschaft: Im Sommer weniger hitzefrei am Bau als 2023

Wien - Angesichts der statistisch belegten steigenden Anzahl von Hitzetagen ist die Baugewerkschaft GBH unzufrieden mit der aktuellen Hitzefreiregelung. So sei im Sommer 2024 unter Betrachtung von Juni und Juli verhältnismäßig deutlich weniger hitzefrei gewährt worden als im Gesamtsommer davor. "Das ist sehr unbefriedigend", kritisiert GBH-Chef Josef Muchitsch (SPÖ) und fordert gegenüber der APA gesetzliche Anpassungen von Arbeitnehmerschutzgesetzen an den Klimawandel.

Ukraine greift in Russland Raffinerie und Kraftwerke an

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat nach russischen Angaben in einem groß angelegten Drohnenangriff Raffinerien und Kraftwerke in Russland attackiert. Betroffen seien vor allem die beiden Nachbarregionen Moskau und Twer, erklärten die Behörden am Sonntag. Auch andere Teile des Landes seien betroffen. In der Ölraffinerie in Moskau sei Feuer ausgebrochen, teilte der Bürgermeister der Hauptstadt, Sergej Sobjanin, mit. Die Flugabwehr hat laut Verteidigungsministerium 158 Drohnen zerstört.

ÖVP will 14,5 Mrd. Euro für "Österreichplan" auftreiben

Wien - Angesichts von Warnungen vor einem Entgleisen des Budgetdefizits legt die ÖVP im Nationalratswahlkampf nun Pläne vor, wie sie ihre Versprechen im "Österreichplan" - etwa zur Lohnnebenkostensenkung - gegenfinanzieren will. Zumindest 14,5 Mrd. Euro will sie zusammenkratzen, geht aus einem der APA vorliegenden Papier hervor: durch Neuverhandlung aller Budgetposten, Subventionsbremsen, mehr Effizienz und "leistungsorientiertere" Sozialleistungen.

Wahllokale in Sachsen und Thüringen geöffnet

Dresden/Erfurt - In den beiden ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Thüringen entscheiden die Wähler heute über die künftigen Machtverhältnisse in den Landtagen. Die Wahllokale öffneten am Morgen um 8.00 Uhr. Im Fokus steht vor allem die Frage, wie gut die AfD abschneidet, die erstmals bei einer Landtagswahl stärkste Kraft werden könnte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red