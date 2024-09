6 tote Geiseln im Gazastreifen geborgen, auch US-Amerikaner

Gaza/Wien - Israels Militär hat die Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen geborgen. Darunter befinde sich der US-israelische Staatsbürger Hersh Goldberg-Polin, gab US-Präsident Joe Biden am Sonntag in einer Mitteilung bekannt. Israels Außenministerium hatte kurz zuvor eine Erklärung der Angehörigen veröffentlicht, in der sie den Tod "ihres geliebten Sohnes und Bruders" bekannt gaben. Israels Militär bestätigte später den Tod von sechs Geiseln.

Polio-Impfungen für Kinder im Gazastreifen

Gaza/Genf - Im Zentrum des umkämpften Gazastreifens hat die Kampagne zur Impfung Hunderttausender Kinder gegen das Polio-Virus begonnen. Das bestätigten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf sowie das Gesundheitsministerium in Gaza. Die Massenimpfung werde von den lokalen Gesundheitsbehörden, dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF und dem UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA durchgeführt, sagte eine WHO-Sprecherin.

Gewerkschaft: Im Sommer weniger hitzefrei am Bau als 2023

Wien - Angesichts der statistisch belegten steigenden Anzahl von Hitzetagen ist die Baugewerkschaft GBH unzufrieden mit der aktuellen Hitzefreiregelung. So sei im Sommer 2024 unter Betrachtung von Juni und Juli verhältnismäßig deutlich weniger hitzefrei gewährt worden als im Gesamtsommer davor. "Das ist sehr unbefriedigend", kritisiert GBH-Chef Josef Muchitsch (SPÖ) und fordert gegenüber der APA gesetzliche Anpassungen von Arbeitnehmerschutzgesetzen an den Klimawandel.

35-Jähriger in Polen hielt Frau jahrelang in Stall fest

Warschau - Ein Mann soll in Polen eine Frau mehr als fünf Jahre lang in einem Schweinestall festgehalten und misshandelt haben. Wie der Nachrichtensender "Polsat News" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete, wird dem 35-Jährigen Misshandlung mit besonderer Grausamkeit vorgeworfen. Demnach wird er beschuldigt, die fünf Jahre jüngere Frau körperlich und psychisch gefoltert und wiederholt vergewaltigt zu haben.

Ukraine greift in Russland Raffinerie und Kraftwerke an

Kiew (Kyjiw) - Massive ukrainische Drohnenangriffe haben nach russischen Angaben eine Raffinerie in Moskau und zwei Kraftwerke getroffen. In der Raffinerie Kapotnja im Südosten der Hauptstadt brach ein Brand aus, den die Feuerwehr nach einiger Zeit aber eindämmen konnte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Die Flugabwehr hat laut russischem Verteidigungsministerium 158 ukrainische Drohnen über 15 verschiedenen russischen Regionen zerstört.

ÖVP will 14,5 Mrd. Euro für "Österreichplan" auftreiben

Wien - Angesichts von Warnungen vor einem Entgleisen des Budgetdefizits legt die ÖVP im Nationalratswahlkampf nun Pläne vor, wie sie ihre Versprechen im "Österreichplan" - etwa zur Lohnnebenkostensenkung - gegenfinanzieren will. Zumindest 14,5 Mrd. Euro will sie zusammenkratzen, geht aus einem der APA vorliegenden Papier hervor: durch Neuverhandlung aller Budgetposten, Subventionsbremsen, mehr Effizienz und "leistungsorientiertere" Sozialleistungen.

Wetter kommende Woche spätsommerlich mit Werten über 30 Grad

Wien - Auch in der kommenden Woche bleibt es in Österreich weiterhin spätsommerlich. Die Geosphere Austria rechnet bis Freitag mit Tageshöchstwerten über 30 Grad. Vor allem im Osten bleibe es besonders warm, so die Prognose der Meteorologen.

Thomas Gottschalk heiratete heimlich auf Ibiza

Ibiza - Thomas Gottschalk und seine Partnerin Karina Mroß haben heimlich geheiratet. Die Hochzeit sei auf Ibiza gewesen, schrieb der Entertainer am Sonntag in der Früh auf Instagram. Der 74-Jährige veröffentlichte mehrere Bilder von der Trauung direkt am Meer. "Obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich Euch mit auf meine Hochzeit mit Karina auf Ibiza", schrieb Gottschalk. Zuvor hatten mehrere Medien über die Hochzeit berichtet.

