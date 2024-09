Historischer AfD-Erfolg in Thüringen - CDU in Sachsen vorne

Dresden/Erfurt - Erstmals in der Nachkriegsgeschichte ist mit der AfD eine als rechtsextrem eingestufte Partei bei einer Landtagswahl in Deutschland stärkste Kraft geworden. In Thüringen liegt sie nach Hochrechnungen von ARD und ZDF auf Platz eins. In Sachsen legte sie ebenfalls zu, landete aber knapp hinter der CDU. Aus dem Stand stark zweistellig wird in beiden Ländern das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Die Ampel-Parteien kassierten eine herbe Niederlage.

Tropensturm "Yagi": Tote bei Überflutungen auf Philippinen

Manila - Der Tropensturm "Yagi" hat auf den Philippinen zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Zwei Menschen kamen laut Katastrophenschutz bisher ums Leben: Eine 17-Jährige und eine 26-Jährige seien bei zwei verschiedenen Unglücken in Cebu City - rund 570 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila - jeweils unter Schlamm-Massen begraben worden, hieß es.

Papst Franziskus beginnt seine längste Auslandsreise

Vatikanstadt - Papst Franziskus beginnt am Montag die bisher längste Auslandsreise seiner Amtszeit. Das 87 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche will in den nächsten zwölf Tagen vier Länder in Südostasien und Ozeanien besuchen. Zum Auftakt wird er in Indonesien erwartet - mit mehr als 240 Millionen Muslimen das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Weitere Stationen sind Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur.

Im Osten beginnt das neue Schuljahr

Wien - Für knapp eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Darunter sind auch mehr als 42.000 Taferlklassler, die erstmals in einem Klassenzimmer Platz nehmen. Noch eine Woche Ferien haben dagegen die Kinder und Jugendlichen in den anderen Bundesländern.

Ukraine - Selenskyj: "Russland muss den Krieg spüren"

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die jüngsten Drohnenangriffe seines Militärs gegen Ziele in Russland als Notwendigkeit bezeichnet. "Der terroristische Staat muss spüren, wie es ist, Krieg zu führen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Ukrainische Kampfdrohnen hatten in der Nacht zum Sonntag Ziele auf russischem Staatsgebiet angegriffen, unter anderem auch in der Hauptstadt Moskau.

Demonstration in Hamburg gegen AfD

Hamburg - Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind in Hamburg Hunderte Menschen gegen die AfD auf die Straßen gegangen. Unter dem Motto "Ob Thüringen oder Hamburg: Kein Fußbreit der AfD!" machten sich am Sonntagabend rund 750 Menschen vom Startpunkt Reesendammbrücke aus auf den Weg. Die gegen Rechtsextremismus eintretenden Demonstranten zogen bis vor die Hamburger AfD-Parteizentrale an der Schmiedestraße. Nach Angaben der Polizei verlief der Protest "ziemlich entspannt".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red