Generalstreik in Israel für sofortigen Geiseldeal

Tel Aviv - Nach dem Fund der Leichen von sechs Hamas-Geiseln im Gazastreifen hat in Israel ein großer Proteststreik gegen die Regierung begonnen. Viele Städte und Gemeinden schlossen sich dem Protest an, andere verweigerten dies, weil sie eher der rechtsreligiösen Regierung von Benjamin Netanyahu nahestehen. Anders als angekündigt lief der Flugverkehr auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv aber zunächst weitgehend normal.

Arbeitslosigkeit im August gestiegen - 352.000 ohne Job

Wien - Die Flaute in der heimischen Industrie belastet weiterhin den Arbeitsmarkt: Ende August hatten rund 352.200 Personen keinen Job, davon waren 287.458 als arbeitslos gemeldet und 64.798 in Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS). Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer um 9,8 Prozent bzw. 31.497 Personen gestiegen, teilte das Arbeitsministerium und AMS am Montag mit.

AfD nach Wahl in Sachsen doch ohne Sperrminorität

Dresden - Der Wahlleiter hat das Ergebnis der sächsischen Landtagswahl in Deutschland korrigiert. Aufgrund eines Softwarefehlers sei eine falsche Sitzverteilung veröffentlicht worden, teilte die Landeswahlleitung mit. Demnach bekommen die Grünen und die SPD je einen Sitz mehr, die CDU und die AfD je einen Sitz weniger als zunächst angegeben. Durch die Neuberechnung verliert die AfD die sogenannte Sperrminorität im Land.

22-Jähriger stirbt bei Quad-Unfall in Tirol

Kirchberg - Ein 22-jähriger Österreicher ist Sonntagabend bei einem Unfall mit einem Quad auf einer Forststraße in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ums Leben gekommen. Der junge Mann war mit einem 23-Jährigen sowie einer 22-Jährigen unterwegs gewesen, als sie aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkamen. Das Quad stürzte rund 450 Meter eine Böschung hinab, die drei Insassen wurden nach rund 50 Metern aus dem Gefährt geschleudert.

Internationaler Jonathan-Swift-Preis an Autorin Vea Kaiser

Wien/Zürich - Die österreichische Autorin Vea Kaiser (35) erhält den Internationalen Jonathan-Swift-Preis für satirische und komische Literatur. Die Verleihung der mit 20.000 Schweizer Franken (21.240 Euro) dotierten Auszeichnung findet am 17. November im Literaturhaus Zürich statt, wie es am Montag in einer Aussendung von Kaisers Verlag Kiepenheuer & Witsch heißt.

Verletzte bei neuen russischen Angriffen auf Kiew und Sumy

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht auf Montag die Ukraine erneut mit schweren Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew seien zwei Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Schäden gab es demnach in mehreren Stadtteilen. Im Westen Kiews seien mehrere Brände ausgebrochen, die Häuser und Fahrzeuge beschädigt hätten. In einem U-Bahnhof seien die Scheiben zu Bruch gegangen, die Metro sei aber in Betrieb, schrieb Klitschko.

Heuer 98.000 Taferlklassler

Wien - Das neue Schuljahr, das am heutigen Montag in Ostösterreich und eine Woche darauf in den anderen Bundesländern startet, bringt erneut minimal mehr Taferlklassler und ein leichtes Plus bei den Gesamtschülerzahlen. 98.000 Volksschülerinnen und Volksschüler werden laut Schätzung der Statistik Austria ihren ersten Schultag erleben. Das sind 0,6 Prozent mehr als im vorigen Schuljahr. Insgesamt steigt die Schülerzahl laut den der APA vorliegenden Zahlen um 0,9 Prozent auf 1,16 Mio.

"Bluebottle"-Quallen fluten Strände von Phuket

Phuket - Am bekannten Patong Beach von Thailands Urlaubsinsel Phuket sind am Wochenende Dutzende giftige "Bluebottles" angespült worden. Wie die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf das örtliche Meeresforschungszentrum berichtete, hätten Behördenmitarbeiter und Rettungsschwimmer etwa 40 Exemplare entdeckt. Bisher seien aber augenscheinlich keine Touristen gestochen worden. Wahrscheinlich seien die Nesseltiere durch starke Winde in Richtung Land getrieben worden.

