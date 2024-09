13-Jährige in Wien durch Kohlenmonoxidvergiftung gestorben

Wien - Eine 13-Jährige ist Sonntagabend in der Wohnung ihrer Familie in Wien-Penzing durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben gekommen. Die Berufsfeuerwehr stellte deutlich erhöhte Werte des giftigen Gases am Unfallort in einem Mehrparteienhaus in der Onno-Klopp-Gasse fest, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am Montag der APA. Das Mädchen sei im Badezimmer von einem besorgten Familienmitglied bewusstlos aufgefunden worden, hieß es von der Polizei.

Proteststreik in Israel verkürzt - Flughafenbetrieb gestört

Tel Aviv - Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat in Israel ein großer Proteststreik begonnen. Viele Städte und Gemeinden schlossen sich dem Protest an, andere verweigerten dies, weil sie eher der rechtsreligiösen Regierung von Benjamin Netanyahu nahestehen. Beim Flugverkehr auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv kam es nach Medienberichten zu Störungen und Verzögerungen, obwohl die Behörde mitgeteilt hatte, alles werde planmäßig verlaufen.

Arbeitslosigkeit im August gestiegen - 352.000 ohne Job

Wien - Die Flaute in der heimischen Industrie belastet weiterhin den Arbeitsmarkt: Ende August hatten rund 352.200 Personen keinen Job, davon waren 287.458 als arbeitslos gemeldet und 64.798 in Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS). Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer um 9,8 Prozent bzw. 31.497 Personen gestiegen, teilte das Arbeitsministerium und AMS am Montag mit.

Elf Fälle von West-Nil-Fieber in Österreich

Wien - In Österreich sind die ersten Fälle von West-Nil-Fieber aufgetreten. Laut AGES waren mit Stand 27. August elf Infektionen bei Menschen bestätigt. Betroffen waren ausschließlich Erwachsene im Osten Österreichs, hieß im AGES-Radar für Infektionskrankheiten. Sechs Fälle wurden bei routinemäßigen Untersuchungen von Spenderblut bei Blutspendern identifiziert. Einige Fälle wurden aufgrund neurologischer Symptomatik diagnostiziert und stationär behandelt. Zwei Fälle sind importiert.

Prozess um "Rammbock"-Einbrüche in NÖ und Wien begonnen

Wiener Neustadt - Ein Prozess um "Rammbock"-Einbrüche hat am Montag in Wiener Neustadt begonnen. Tatorte waren 2023 Juweliere in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling), im Wiener Donauzentrum und in Wiener Neustadt. Die Angeklagten sollen auch einen Bankomaten in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) gesprengt haben. Der Schaden wurde mit rund 500.000 Euro angegeben. Die zwei Niederländer und der Bulgare waren teilweise geständig. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

APA-Wahltrend - SPÖ fällt leicht zurück gegenüber ÖVP

Wien - Im Duell um den zweiten Platz hat die ÖVP in den Umfragen aktuell die besseren Karten als die SPÖ, deren Wahlkampf zuletzt von parteiinternen Turbulenzen überschattet war. Im APA-Wahltrend, der Umfragen aus den jeweils vergangenen fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, hat die Kanzlerpartei ihren Vorsprung gegenüber den Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche leicht ausgebaut. Unangefochten auf Platz eins bleibt weiter die FPÖ mit 27,1 Prozent.

AfD nach Wahl in Sachsen doch ohne Sperrminorität

Dresden - Der Wahlleiter hat das Ergebnis der sächsischen Landtagswahl in Deutschland korrigiert. Aufgrund eines Softwarefehlers sei eine falsche Sitzverteilung veröffentlicht worden, teilte die Landeswahlleitung mit. Demnach bekommen die Grünen und die SPD je einen Sitz mehr, die CDU und die AfD je einen Sitz weniger als zunächst angegeben. Durch die Neuberechnung verliert die AfD die sogenannte Sperrminorität im Land.

Japan stellt Sommer-Temperaturrekord aus Vorjahr ein

Tokio - Japan hat in diesem Sommer den Temperatur-Rekord aus dem vergangenen Jahr eingestellt. Wie aus am Montag veröffentlichten Daten der nationalen Wetterbehörde JMA hervorging, lag die Durchschnittstemperatur zwischen Juni und August um 1,76 Grad Celsius über dem Normalwert für diesen Zeitraum. Damit wurden Temperaturen wie im vergangenen Jahr erreicht, als das Thermometer auf die höchsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1898 geklettert waren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red