Nahost: Streik und Massenproteste nach Bergung toter Geiseln

Tel Aviv - Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat sich in Israel der Druck auf Benjamin Netanyahus Regierung noch einmal massiv verstärkt. Ein großer Proteststreik sowie die größten Massenproteste in Tel Aviv seit Kriegsbeginn sollten Regierungschef Benjamin Netanyahu dazu bewegen, einen Deal mit der islamistischen Hamas zur Freilassung der verbliebenen Geiseln einzugehen.

Arbeitslosigkeit im August gestiegen - 352.000 ohne Job

Wien - Die Flaute in der heimischen Industrie belastet weiterhin den Arbeitsmarkt: Ende August hatten rund 352.200 Personen keinen Job, davon waren 287.458 als arbeitslos gemeldet und 64.798 in Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS). Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer um 9,8 Prozent bzw. 31.497 Personen gestiegen, teilte das Arbeitsministerium und AMS am Montag mit.

13-Jährige in Wien durch Kohlenmonoxidvergiftung gestorben

Wien - Eine 13-Jährige ist Sonntagabend in der Wohnung ihrer Familie in Wien-Penzing durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben gekommen. Die Berufsfeuerwehr stellte deutlich erhöhte Werte des giftigen Gases am Unfallort in einem Mehrparteienhaus in der Onno-Klopp-Gasse fest, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am Montag der APA. Das Mädchen sei im Badezimmer von einem besorgten Familienmitglied bewusstlos aufgefunden worden, hieß es von der Polizei.

Putin: Donezk-Offensive von Kursk-Vorstoß unbeeinträchtigt

Moskau - Das russische Militär rückt laut Machthaber Wladimir Putin trotz des ukrainischen Eindringens in die Grenzregion Kursk in der Ostukraine weiter vor. Die "Provokation" der Ukraine in der russischen Region Kursk habe den Vormarsch in der ostukrainischen Region Donezk nicht aufhalten können, sagte Putin am Montag laut russischen Nachrichtenagenturen bei einem Besuch in der russischen Region Tuwa im südlichen Sibirien.

August 2024 ist ein weiterer Hitze-Rekordmonat

Wien - Mit dem August 2024 hat sich wenig überraschend ein weiterer Monat in die Serie der "wärmsten der Messgeschichte" eingereiht. Er lag im Tiefland Österreichs um 3,0 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, in den Gipfelregionen um 3,3 Grad, fasste Geosphere-Klimatologe Hans Ressl in der Bilanz vom Montag zusammen. Der August ist zudem auch der fünfzehnte Monat in Serie, der über dem Durchschnitt liegt. Der letzte relativ kühle Monat war der Mai 2023.

Polaschek will mehr Gewaltprävention an Schulen

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will im neuen Schuljahr den Fokus auf Gewaltprävention in den Schulen legen. Unter dem Motto "Hinschauen statt wegschauen" soll es etwa verpflichtende Kinderschutzkonzepte und mehr multiprofessionelle Teams geben, sagte Polaschek am Montag bei einer Pressekonferenz. Zudem forderte er mehr Deutschförderung besonders in Wien.

Elf Fälle von West-Nil-Fieber in Österreich

Wien - In Österreich sind die ersten Fälle von West-Nil-Fieber aufgetreten. Laut AGES waren mit Stand 27. August elf Infektionen bei Menschen bestätigt. Betroffen waren ausschließlich Erwachsene im Osten Österreichs, hieß im AGES-Radar für Infektionskrankheiten. Sechs Fälle wurden bei routinemäßigen Untersuchungen von Spenderblut bei Blutspendern identifiziert. Einige Fälle wurden aufgrund neurologischer Symptomatik diagnostiziert und stationär behandelt. Zwei Fälle sind importiert.

APA-Wahltrend - SPÖ fällt leicht zurück gegenüber ÖVP

Wien - Im Duell um den zweiten Platz hat die ÖVP in den Umfragen aktuell die besseren Karten als die SPÖ, deren Wahlkampf zuletzt von parteiinternen Turbulenzen überschattet war. Im APA-Wahltrend, der Umfragen aus den jeweils vergangenen fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, hat die Kanzlerpartei ihren Vorsprung gegenüber den Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche leicht ausgebaut. Unangefochten auf Platz eins bleibt weiter die FPÖ mit 27,1 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red